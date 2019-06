Lebensraum der Wiesenbrüter geht verloren

Der größte natürliche Feind der Wiesenbrüter sind Raubtiere. Doch inzwischen bedroht der Mensch diese Vogelarten in weitaus größerem Umfang: Der Lebensraum der Wiesenbrüter wird zerstört. Immer mehr Flächen werden versiegelt oder durch Straßen und Siedlungen in kleine Teile zerschnitten. Immer mehr Wiesen werden zu Ackerland umfunktioniert. Bleiben sie als Mahdwiesen erhalten, werden sie oft trockengelegt und meist so früh und so oft gemäht, dass die Vögel keine Chancen haben, Nester zu bauen oder Junge aufzuziehen, beklagt der Bund Naturschutz.

Kiebitz-Nester auf Ackerflächen markieren

Seit 2018 hat Gebietsbetreuerin Verena Rupprecht den Kiebitz im Donautal genau im Blick. Im Auftrag der Naturschutzbehörde und dem Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. (LBV) soll sie den bedrohten Vögeln helfen. Um den Kiebitz effektiv zu schützen, muss Verena Rupprecht dorthin, wo die Gefahr droht: auf die Ackerflächen. Hier baut der Wiesenbrüter mangels unbewirtschafteter Feuchtwiesen seine Nester. Keine gelungene Flucht, denn auf dem Acker ist der Kiebitz nicht minder bedroht:

Weil die Gelege kaum zu entdecken sind, beobachten Vogelschützer genau, wo ihre Schützlinge brüten. Jedes Nest erfassen sie digital und markieren es mit Stangen - vorausgesetzt der Pächter stimmt zu. Die meisten Landwirte kooperieren gerne. Dank der Markierungen können sie die Brutstellen gut sehen und überrollen nicht aus Versehen mit ihren Maschinen die Eier und Küken.