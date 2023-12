Wie die Tanne zum Christbaum wurde - und wie er frisch bleibt

Schon die Römer haben in der Winterzeit ihre Häuser mit immergrünen Pflanzen geschmückt und sich so Symbole der Lebenskraft und Vitalität in ihre Behausungen geholt. Vor 500 Jahren entwickelte sich dann der Brauch, einen Tannenbaum zu Weihnachten ins Haus zu stellen.

Woher kommt die Tradition des Christbaums?

Diese Tradition geht auf die Germanen zurück, die ihr Vieh an immergrünen Zweigen vorbei trieben, weil das in ihrer Vorstellung Glück brachte. Der Weihnachtsbaum in heutiger Form verbreitete sich im 19. Jahrhundert aus Deutschland kommend in der ganzen Welt.