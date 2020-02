„O edelste Grünkraft" Eine Kulturgeschichte des Christbaums

Von drauß‘ vom Walde, kommt er her – doch wie kam er in die gute Stube? Wer erstmals auf die Idee kam, in den Wald zu gehen, einen Baum zu schlagen, um ihn dann in den eigenen vier Wänden aufzustellen, ist natürlich nicht überliefert. Nicht einmal die Herkunft des Brauchs kann genau geklärt werden: Ist der Christbaum eine lettische, eine estländische oder doch eine bayerische Erfindung?

Von: Julie Metzdorf