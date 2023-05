Wird das West-Nil-Virus zur Gefahr in Deutschland?

Was begünstigt das Vorkommen des West-Nil-Virus?

Wann und wie lange die Stechmücken Saison haben, hängt von den klimatischen Bedingungen ab. In Deutschland ist die beste Zeit in der Regel der Spätsommer und bei anhaltend warmem Wetter auch der Frühherbst.

"Das Vorkommen von WNV-Erkrankungsfällen über mehrere Jahre zeigt an, dass offensichtlich das West-Nil-Virus (WNV) auch in Deutschland überwintert und im Sommer ausreichend günstige klimatische Bedingungen vorfindet. Es ist damit zu rechnen, dass sich das WNV in Deutschland weiter etabliert und es in den kommenden Jahren insbesondere in den schon bestehenden Gebieten, aber vielleicht auch in weiteren Gebieten, zu einem saisonalen Vorkommen von WNV-Erkrankungsfällen kommen wird", schreibt das Robert Koch-Institut. Der Klimawandel sorgt dafür, dass sich die Viren bei warmem Wetter noch schneller in der Mücke vermehren können.

Kann man sich vor dem West-Nil-Virus schützen?

Wer zu den Risikogruppen gehört, sollte an Orten mit bekannter Mückenbelastung die üblichen Vorsichtsmaßnahmen treffen, um nicht gestochen zu werden.

Ein Ventilator soll den für Mücken angenehmen Körpergeruch besser verteilen, sodass die Plagegeister ihn nicht so intensiv wahrnehmen können.

Öfter Duschen, vor allem, wenn man geschwitzt hat.

Kein Alkohol.

Meiden Sie die Nähe von Gewässern - gerade in der Dämmerung.

Tragen Sie eher helle Kleidung, Mücken fliegen eher auf dunkle Textilien. Ein weiterer Vorteil: Auf den hellen Klamotten erkennen Sie einen Angreifer besser.

Auch wenn es schwerfällt: Den Körper möglichst durch Kleidung bedecken und auf Shorts und Sommerkleidchen verzichten. Damit machen Sie es den Tierchen zumindest nicht ganz so einfach. Kriebelmücken halten Sie aber so zuverlässig fern, denn sie können nicht durch die Kleidung durchbeißen.

Versiegeln Sie ihre Fenster vor tierischen Eindringlingen mit Fliegengittern.

Im Wohnumfeld sollten Mückenbrutplätze möglichst beseitigt werden.

Nutzen Sie hochwirksames Mückenspray.

In Risikogebieten in der Dämmerung im Haus bleiben

Gerade für Menschen aus Risikogruppen empfiehlt es sich zu versuchen, den Stechmücken aus dem Weg zu gehen: "Man sollte vermeiden, in der Dämmerung oder nachts herauszugehen, denn das ist genau die Zeit, in der die Hausmücken, die das Virus übertragen, in Deutschland besonders aktiv sind. Die betroffenen Regionen, wo es eine intensive Zirkulation des West-Nil-Virus gibt, sind bisher Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Bayern ist interessanterweise bislang nicht betroffen", rät Schmidt-Chanasit.

Gibt es einen Impfstoff gegen das West-Nil-Virus?

Ein Impfstoff gegen das West-Nil-Virus ist bislang nicht verfügbar. Drosten weist darauf hin, dass es möglicherweise demnächst einen Impfstoff geben werde, denn die Forschung dazu liefe bereits. Er wies in dem Kontext darauf hin, dass es für eine eng verwandte Erkrankung bereits einen Impfstoff gebe, nämlich für die von Zecken übertragene Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME).

Nach Einschätzung von Schmidt-Chanasit kann es noch dauern, bis ein Impfstoff für Menschen zugelassen wird: "Es gibt für Menschen bisher keine Impfung, für Pferde ja. Dort wird die Impfung auch empfohlen und viele Pferdehalter machen das, weil auch Pferde an dieser Infektion versterben können. Beim Menschen ist ein Impfstoff in den nächsten Monaten und – meines Erachtens – auch in den nächsten Jahren nicht zu erwarten. Da fehlen einfach noch entscheidende klinische Studien, die durchlaufen werden müssen, um auch die Sicherheit von so einem Impfstoff zu gewährleisten."