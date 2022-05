Wespe, Grasmilbe, Kriebelmücke und Co.: Was hat mich gestochen?

Bienen, Wespen, Bremsen, Mücken, Hornissen und Co. gehören zum Sommer wie Badesee und Picknick: An sich kein Problem, doch die Begegnung von Mensch und Tier am reichlich gedeckten Tisch kann schmerzhaft enden - in ganz seltenen Fällen sogar tödlich. Die Panik, mit der viele Menschen auf die Insekten reagieren, ist jedoch meistens nicht angebracht. Zumal wildes Herumfuchteln sogar eher dafür sorgt, dass das Insekt aus Angst zusticht. Ruhig bleiben ist also die beste Option.

So vermeiden Sie Insektenstiche

Ruhig bleiben - nicht schlagen und nicht fuchteln!

Speisen draußen mit einem Haubennetz abdecken.

Bei jedem Schluck oder Bissen im Freien darauf achten, ob eine Wespe oder Biene im Getränk schwimmt oder auf dem Kuchen sitzt.

Kinder am besten mit Strohhalm trinken lassen!

Setzen sie auf unliebsame Gerüche: Wespen mögen beispielsweise kein Basilikum, Nelkenöl oder halbierte Knoblauchzehen.

Ein Ablenkmenü in einiger Entfernung zum Esstisch oder zur Picknickdecke servieren - zum Beispiel überreife Weintrauben. Der Tipp, verdünnten Honig als Lockmittel aufzustellen, ist nicht ganz unproblematisch. Durch importierten Honig können sich Bienen mit der Faulbrut infizieren. Heimischer Imkerhonig ist in der Regel frei von Erregern.

Besprühen Sie Wespen mit Wasser. Die Wespe denkt, es finge an zu regnen und wird zurück in ihr Nest flüchten.

Räumen Sie Essensreste weg.

Waschen Sie Kindern nach dem Essen Gesicht und Hände.

Pusten Sie keine Wespen an. Kohlendioxid ist für Wespen ein Alarmsignal.

Vorsicht beim Barfußgehen.

Räumen Sie Fallobst in Ihrem Garten an einen gesonderten Platz, der wenig begangen wird.

Bei der Kleidung sollten sie kräftige, bunte Farben und Blumenmuster vermeiden.

Weite, luftige Kleidung ist ungünstig, weil sich Insekten darin verfangen können.

Stark duftende, süßliche Parfüms und Deodorants locken Insekten an.

Was Sie in unmittelbarer Nähe eines Wespennests vermeiden sollten:

das Verstellen der Flugrichtung der Wespen über eine längere Zeit, was die Tiere daran hindert, in ihr Nest zu gelangen

schnelle hektische Bewegungen

starke Erschütterungen

Herumstochern im Wespennest

Außerdem: Weil viele Wespenarten geschützt sind, dürfen Wespennester ohne Genehmigung nicht entfernt werden.