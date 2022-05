Wer stirbt an Corona und wie verlässlich sind die Zahlen?

Im Restaurant, Kino oder Schwimmbad wird der Impfstatus seit einigen Wochen nicht mehr kontrolliert. Auch die Testpflicht für Ungeimpfte ist dort weggefallen. Und seit Mai müssen sich auch Kita- und Schulkinder nicht mehr regelmäßig testen lassen. Trotzdem werden täglich neue Corona-Zahlen veröffentlicht.

So sterben jeden Tag in Deutschland noch etwa 200 Menschen "an oder mit Corona", wie es in den Meldungen heißt. Wer ist das? Wie wird in der Praxis unterschieden, wer mit oder an Corona verstirbt? Und was bedeutet die derzeitige Datenlage für den Pandemieverlauf? Antworten von einem Mediziner und einem Mathematiker.

Sterben mit oder an Corona - wie unterscheiden Mediziner?

Ob jemand mit oder an Corona stirbt, ist in der Praxis schwer zu unterscheiden, sagt der Infektiologe Bernd Salzberger vom Universitätsklinikum Regensburg. "In einem zeitlichen Zusammenhang mit einer Corona-Infektion ist ein Tod aufgetreten – das ist letztendlich die Zuordnung, die wir machen", erklärt er im BR-Interview.

Dass vor allem die älteren Ungeimpften mit Vorerkrankungen an einer Corona-Infektion sterben, das bestätigt neben dem Mediziner Salzberger auch Kristan Schneider, Professor für Modellbildung und Simulation an der Hochschule Mittweida. "Das Risiko, an Corona zu sterben, steigt exponentiell, wenn man das sechzigste Lebensjahr überschritten hat, sagt er gegenüber dem BR. Seit Beginn der Pandemie erstellt der Mathematiker Vorhersage-Modelle zu den einzelnen Virus-Wellen.

Datenlage – auch wegen fehlendem Impfregister ungenau

Ob bei den an Corona Verstorbenen Vorerkrankungen vorlagen, ob sie vollständig oder nur teilweise geimpft waren – zu all dem gibt es keine eindeutigen Statistiken. Das Robert Koch-Institut (RKI) weist lediglich in seinem Wochenbericht die Todeszahlen aus. Aus ihnen lässt sich erkennen, dass das Risiko, an einer Corona-Infektion zu sterben, ab 60 Jahren stark ansteigt. Mehr nicht. Dass es über den Impfstatus der Verstorbenen keine bzw. nur unzureichende Daten gibt, liegt insbesondere am fehlenden Impfregister.