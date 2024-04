Zur Wochenmitte Temperatursturz, dann wieder schöner und wärmer

Während am vergangenen Wochenende und auch am heutigen Montag mit einer südwestlichen Strömung für diese Jahreszeit ungewöhnlich warme Luft aus dem Norden Marokkos und Algeriens nach Bayern geströmt ist und für neue Wärmerekorde in der ersten Aprildekade sorgte, stellt sich ab Dienstag die Wetterlage um und es wird von Westen her vorübergehend deutlich kälter.

Wettervorhersage für Bayern: So wird das Wetter in Ihrem Ort

Am Mittwoch Temperatursturz in ganz Bayern

Der Dienstag wird ein Übergangstag, der große Temperaturunterschiede zwischen dem Westen Bayerns und dem Osten sowie Südosten des Freistaats bringt.

Denn im Laufe des Dienstags greift die Kaltfront des von Südengland zur Nordsee ziehenden Tiefs "Vanessa" von Westen her auf Bayern über. Davor strömt in den Osten und Südosten Bayerns nochmals sehr warme Luft aus dem westlichen Mittelmeerraum sowie dem nördlichsten Algerien heran und somit steigen hier die Temperaturen nochmals auf 20 bis 24 Grad, im Raum Passau kann es noch einen Tick wärmer werden. Dazu gibt es im Osten und Südosten Bayerns vor allem bis zum frühen Nachmittag noch längeren Sonnenschein, der aber durch den Saharastaub teilweise getrübt sein wird und besonders am östlichen Alpenrand ist es noch föhnig. Ansonsten ziehen in Bayern von Westen her die Wolken der Kaltfront auf und bringen nachmittags und abends im Westen wie auch im Süden Bayerns etwas Regen. Mit der Kaltfront strömt in den Westen maritime Kaltluft aus subpolaren Regionen heran, so dass hier die Höchstwerte nur noch zwischen 15 und 19 Grad liegen. Dazu frischt der Wind lebhaft, nachmittags und abends in Böen stark auf.

Schneefallgrenze sinkt kurzzeitig auf 1.000 Meter

In der Nacht zu Mittwoch und bis Mittwochfrüh zieht die Kaltfront mit gebietsweise schauerartigen Regenfällen ostwärts über Bayern hinweg, in den Alpen sinkt in der einfließenden Kaltluft die Schneefallgrenze vorübergehend auf 1.000 Meter.

Am Mittwoch setzt sich in ganz Bayern die maritime Kaltluft durch und so liegen die Höchstwerte nur noch zwischen 9 Grad in manchen Alpentälern und 15 Grad im Landkreis Aschaffenburg - für diese Jahreszeit normale Höchstwerte. Da die Luftmassen recht feucht sind, wird der Mittwoch ein überwiegend bewölkter Tag sein, mit nur hier und dort etwas Sonnenschein. Zudem bringt ein Tief über Korsika vor allem den alpennahen Regionen und dem Süden Niederbayerns etwas Regen.

In der Nacht zu Donnerstag Bodenfrostgefahr

In der Nacht zu Donnerstag klart unter zunehmenden Hochdruckeinfluss der Himmel in Bayern immer mehr auf und dementsprechend frisch wird die Nacht. Es muss gebietsweise mit Bodenfrost gerechnet werden, in ungünstigen Lagen der Mittelgebirge oder Alpen ist auch leichter Frost möglich. Kälteempfindliche Pflanzen sollten daher nochmals geschützt werden.

Umstellung auf schönes und warmes Frühlingswetter

Von Donnerstag bis zum Wochenende stellt sich die Wetterlage erneut auf schönes und zunehmend warmes Frühlingswetter um. Denn ein Hochdruckgebiet mit Schwerpunkt über dem südwestlichen Mitteleuropa bestimmt auch das Wetter in Bayern. Dabei kann sich die eingeflossene kalte Luft Tag für Tag erwärmen und so liegen die Höchstwerte am Wochenende bei frühsommerlichen 20 bis 26 Grad. Ganz so warm wie am vergangenen Wochenende und am heutigen Montag wird es nicht, aber dafür ist auch kaum Saharastaub in der Luft, der den Himmel trüben könnte. So scheint im Freistaat häufig die Sonne, nur der Norden Bayern wird am Freitag vorübergehend von einem schwachen Tiefausläufer mit einigen, teils dichteren Wolkenfeldern beeinflusst, dabei bleibt es aber weitgehend trocken. Erst am Sonntagnachmittag oder Sonntagabend sind in Bayern lokale Schauer möglich.