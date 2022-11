Grund zur Hoffnung? Der Weltklimagipfel COP27 startet

Ab Sonntag beraten knapp 200 Staaten rund zwei Wochen lang darüber, mit welchen Mitteln der Klimawandel aufzuhalten oder zu bremsen wäre: Bis zum 18. November findet die 27. UN-Weltklimakonferenz (COP27) im ägyptischen Scharm el Scheich statt. Und es geht um viel, denn vielen Worten und Versprechungen der vergangenen Jahre müssen Taten folgen, wenn die Mitgliedsstaaten des Klimagipfels der Erderwärmung wirklich Wesentliches entgegensetzen wollen.

Im Paris-Protokoll von 2015 haben sich zwar 194 Staaten dazu verpflichtet, die globale Klimaerwärmung auf nur 1,5 Grad über der globalen Durchschnittstemperatur in vorindustriellen Zeiten zu halten (1,5-Grad-Ziel), zumindest aber deutlich unter zwei Grad.

Aber was ist danach passiert?

1,5-Grad-Ziel gefährdet

Jeder einzelne Staat, der das Paris-Protokoll unterzeichnet hat, musste daraufhin genaue nationale Klimaziele festlegen. Mit der bereits vertraglich vereinbarten Absicht, diese Ziele in den folgenden Jahren nochmals nachzuschärfen. Doch an der konkreten Umsetzung dieser Verpflichtungen hapert es weltweit. Inzwischen mahnen Forschende, dass das 1,5-Grad-Ziel kaum noch zu halten ist. Der Klimawandel schreitet voran, schneller und stärker als sowieso schon gefürchtet.

"Derzeit steuern wir auf einen Temperaturanstieg von 2,8 Grad zu. Wenn jetzt nicht alle Vertragsparteien des Pariser Klimaabkommens ihre Ziele entscheidend nachschärfen, wird das 1,5-Grad-Limit deutlich verfehlt werden." Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH)

Bisherige Versprechen verpuffen größtenteils

Aber auch diese Erkenntnis ist nicht neu, sondern wurde schon bei anderen Weltklimakonferenzen durchgekaut. Beim Klimagipfel 2021 in Glasgow waren sich beispielsweise die Staaten einig, dass der bisherige Klimaschutz bei Weitem nicht reiche und alle Staaten ihre konkreten Anstrengungen verstärken müssten. Doch der Klimaforscher Niklas Höhne, Leiter des New Climate Institute, das auch den Climate Action Tracker veröffentlicht und selbst an der Klimakonferenz teilnimmt, ist enttäuscht: Bei 172 Ländern von den knapp 200 Mitgliedsstaaten der Klimakonferenz sei in den vergangenen elf Monaten davon nichts zu merken gewesen. Sie hätten ihre Anstrengungen in keinster Weise verschärft, sagte er auf einer Pressekonferenz des Science Media Center (SMC) am 3. November.

Was nützen Weltklimakonferenzen noch?

Der Glaube an die Wirksamkeit von Weltklimakonferenzen ist stark gesunken. Bringt es also überhaupt etwas, wenn Jahr für Jahr Tausende auf dieser zweiwöchigen Tagung zusammenkommen? Ja, sagt Wolfgang Obergassel, der am Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie die internationale Klimapolitik erforscht: Man müsse den richtigen Maßstab anlegen. Die Transformation der Weltwirtschaft, die für einen erfolgreichen Kampf gegen den Klimawandel nötig sei, sei so grundlegend, dass sie in ihrer Größe mit der industriellen Revolution vergleichbar sein. Dass so etwas nur langsam vorangehe, sei nicht überraschend, sagte er auf der SMC-Pressekonferenz am 3. November.

Für Obergassel liegt der wesentliche Nutzen in Klimakonferenzen wie der jetzigen COP27 darin, dass die Klimakrise wieder ganz oben auf der Tagesordnung der Politik lande: Die regelmäßigen Klimagipfel nötigen alle teilnehmenden Staaten, einmal im Jahr öffentlich Rechenschaft darüber abzulegen, was sie eigentlich für den Klimaschutz tun und wie sie ihre Bemühungen verstärken wollen.

Lambert Schneider, der am Öko-Institut in Berlin die internationale Klimapolitik erforscht, sieht das ebenso: Auch wenn wir mit den Klimazielen längst nicht dort seien, wo wir eigentlich sein müssten, brächten Klimakonferenzen einen wichtigen Wandel voran. Ohne das Paris-Protokoll wären die heutigen Klimaziele noch viel weniger ambitioniert. Einigen könnten sich die Staaten zwar immer nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, doch auch der verschiebe sich ganz allmählich. Leider wartet der Klimawandel aber nicht auf die internationale Politik.

2022: Zeit des Erwachens?

Dürren, Hitzeperioden, Feuersbrünste und Wetterextreme schreckten in diesem Jahr vermutlich viele auf: Ist der Klimawandel schon derart spürbar? Nur ein Vorgeschmack, so warnt der jüngste Klimabericht des Weltklimarates IPCC, der vom Sommer 2021 bis Sommer 2022 in drei Teilen veröffentlicht wurde. So ein "Sachstandsbericht" des IPCC erscheint nur alle paar Jahre. Tausende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten daran, um den aktuellen Wissensstand zum Klimawandel ausführlich wiederzugeben und daraus Handlungsempfehlungen abzuleiten. Und dieser sechste IPCC-Bericht war so drastisch, dass er jeden Entscheidungsträger aufrütteln sollte.

Jetzt handeln, um den Klimawandel zu begrenzen

Der Weltklimarat richtet sich explizit an politische Entscheidungsträger. Denn alles Wissen um den Klimawandel und was ihn vorantreibt, nützt nichts, wenn die Menschheit in ihrem Handeln nichts ändert. Jetzt ist es an der Politik, die unliebsamen Entscheidungen zu treffen, die tatsächlich den globalen CO2-Ausstoß verringern könnten.

Denn auch Deutschland hat sich zwar das Ziel gesetzt, bis 2030 den CO2-Ausstoß um 65 Prozent (im Vergleich zu 1990) zu senken. Doch die Umsetzung hinkt hinterher. Ohne schärfere Regelungen wird Deutschland das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 schlicht verpassen. Die Klimaziele 2021 wurden verfehlt und die aktuelle erweiterte Nutzung von Kohlekraftwerken aufgrund der Energiekrise wird die Situation nicht verbessern. Ganz zu schweigen davon, dass wir wie andere Industriestaaten auch einen großen Teil unserer Treibhausgas-Emissionen in ärmere Regionen der Welt exportieren, etwa durch die Finanzierung von Öl- und Gasprojekten in Afrika oder Lateinamerika, wie Müller-Kraenner bemängelt.