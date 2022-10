Welt-Polio-Tag: Kinderlähmung ist immer noch nicht ausgerottet

Damit ein ausreichender Schutz vor Polio für die Bevölkerung gewährleistet ist, ist eine Impfquote von mindestens 95 Prozent nötig, so die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Nur so kann verhindert werden, dass das Virus sich ausbreitet und es zu größeren Ausbrüchen kommt. Zwar konnte mithilfe des oralen Polio-Impfstoffs erreicht werden, dass die Poliofälle weltweit um über 99 Prozent zurückgingen, trotzdem erweist sich eine komplette Auslöschung des Krankheitskeimes deutlich schwieriger als zunächst angenommen, sagt das Robert Koch-Institut (RKI).

Impfquote in Deutschland zu gering

Wird die Impfquote von über 95 Prozent nicht erreicht, besteht auch in den Ländern, die als poliofrei gelten, das Risiko, dass die Kinderlähmung wieder auftritt. Die Impfviren können mutieren und bei nicht ausreichendem Impfschutz in der Bevölkerung zirkulieren. Auch in Deutschland werden zu wenige Kinder gegen Polio geimpft. "Die Impfquote in Deutschland für drei Dosen Polioimpfstoff liegt für Kinder im Alter von 15 Monaten bei 90,1 % (Ergebnisse der Impfsurveillance der Kassenärztlichen Vereinigung, Geburtsjahr 2018), mit deutlichen Schwankungen zwischen den einzelnen Bundesländern. Die niedrigsten Impfquoten wurden in Baden-Württemberg (87,0%) und Bayern (87,3%) ermittelt", schreibt das RKI in seinem Epidemiologischen Bulletin vom 13. Oktober 2022.

Was bedeutet eine zu niedrige Impfrate?

Die heutige Elterngeneration kenne die dramatischen Auswirkungen der Kinderlähmung nicht mehr aus eigener Anschauung. Deshalb stünden sie einer Polio-Impfung womöglich gleichgültig gegenüber, sagte Rudi Tarneden, Sprecher des Kinderhilfswerks Unicef 2019. Dass die Erkrankung hierzulande seit Jahren keine Rolle mehr spiele, wiege die Menschen in falscher Sicherheit. Hinzu komme, dass auch in Deutschland Fehlinformationen über das Impfen verbreitet würden und bei Eltern Ängste und Impfskepsis forcierten.

Kinderlähmung - eine tückische Krankheit

Jahrhundertelang war die Poliomyelitis, besser bekannt als Kinderlähmung oder Polio, eine in Europa weit verbreitete Krankheit, die bis heute nicht heilbar ist. Bei den Epidemien 1953 und 1954 gab es in Deutschland Tausende Polio-Fälle mit fast 10.000 Toten. Am häufigsten traf es Kinder und Jugendliche. Wer erkrankte, erlitt Lähmungserscheinungen an Armen und Beinen sowie der Atmung bis hin zum Ersticken.

"Schluckimpfung ist süß, Kinderlähmung ist grausam"

Die seit 1957 verfügbare Spritzimpfung wurde von der bundesdeutschen Bevölkerung kaum angenommen. Am 5. Februar 1962 führte der Freistaat als erstes Bundesland eine flächendeckende Schluckimpfung mit Lebend-Impfstoff durch. Der damalige Innenminister Alfons Goppel trank mit den Worten "Der Trunk schmeckt gut" das Zuckerwasser mit den Erregern. Nach der Kampagne gingen die Erkrankungszahlen deutlich zurück.