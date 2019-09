Weiße Schleiereulen schocken Feldmäuse

Feldmäuse reagierten auf Feder-Farbe und Vollmond

Neben der Gefieder-Farbe hat auch das Mondlicht einen Einfluss auf das Verhalten der Feldmaus, wenn sie von einer Schleiereule angegriffen wird: Bei weißen Schleiereulen und Vollmond fielen die Feldmäuse etwa 5,15 Sekunden länger in Schreckstarre als bei orange-roten Schleiereulen. Bei Vollmond, der das Federkleid weißer Schleiereulen besonders hell strahlen lässt, fielen Feldmäuse rund 9,6 Sekunden länger in Schreckstarre als bei Neumond, also dunkleren Nächten. Bei Neumond reagierten die Mäuse zudem nicht unterschiedlich stark auf weiße und auf orange-rote Schleiereulen. Getestet wurde das bei wechselnden Lichtverhältnissen mit ausgestopften Schleiereulen an der Leine, mit denen Angriffsflüge auf Feldmäuse simuliert wurden. Die Studie wurde am 2. September 2019 in Nature - Ecology & Evolution veröffentlicht.

Lichtverschmutzung stört nachtaktive Tiere

Die Forscher kommen zu dem Ergebnis, dass Farbe eine wichtige Rolle in nächtlichen Systemen spielt. Umso dramatischer ist daher Lichtverschmutzung. Künstliche Beleuchtung in der Nacht kann die evolutionäre und ökologische Dynamik stören, die die Färbung von nachtaktiven Tieren beeinflusst, sagen die Forscher. Ein Zusammenhang, der in Zukunft noch weiter untersucht werden sollte.