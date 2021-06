Tödlicher Hautpilz Bsal bedroht Feuersalamander in Bayern

Den schwarz-gelben Feuersalamander kennen wir alle, obwohl wir ihn immer seltener zu Gesicht bekommen. In Bayern wird der Salamander in der aktuellen Roten Liste der Lurche bereits als gefährdet eingestuft. Sein Bestand wird sich weiter verringern, denn jetzt setzt ihm noch ein gefährlicher Pilz zu: Batrachochytrium salamandrivorans, kurz: Bsal.

Salamanderfresser-Pilz Bsal frisst Löcher in die Haut

Der Hautpilz Bsal wurde 2013 erstmals wissenschaftlich beschrieben. Er frisst buchstäblich Löcher in die Haut der Tiere und verursacht Geschwülste. Weil die Haut mit den kreisförmigen, dunkel umrandeten Verletzungen aussieht wie angefressen, wird der Pilz auch als "Salamanderfresser" bezeichnet. Da sich die Krankheit so schnell verbreitet und rasch zum Tod führt, ist auch oft von der "Salamanderpest" oder "Salamanderseuche" die Rede. Die Haut ist für die Amphibien lebenswichtig: Infizierte Feuersalamander sterben binnen weniger Tage, weil sie nicht mehr atmen können und ersticken.

Bsal befällt die einheimischen Schwanzlurche. Neben den Salamandern sind also auch unsere Molche - Berg-, Teich-, Kamm- und Fadenmolch - gefährdet. Molche scheinen eine Infektion aber überleben zu können.

Wie das Bayerische Landesamt für Umwelt mitteilt, ist der Pilz auf eine feuchte, kühle Umgebung angewiesen. In Gewässern und in feuchten Böden kann er überdauern. Spezielle Dauersporen könnten sogar längere Zeit ohne Wirt überleben.

Tiere und auch Menschen können Hautpilz Bsal weiterverbreiten

Für andere Tiere und Menschen ist der Pilz ungefährlich - sie könnten ihn jedoch weiterverbreiten. Wie sich der Pilz verbreitet, ist noch nicht gänzlich erforscht. Laut dem Bundesamt für Naturschutz (BfN) ist denkbar, dass sich Bsal passiv über unbewegliche Sporen an diverse Träger anhaftet oder sogar über aktive Sporen im Wasser fortbewegt.

Bsal kam wahrscheinlich mit importierten Tieren aus Asien

Der Salamanderfresser-Pilz Bsal wurde, wie der NABU mitteilt, "nach derzeitiger Kenntnis mit dem Lebendtierhandel aus Asien" nach Europa eingeschleppt. 2013 wurde Bsal an toten Feuersalamandern in den Niederlanden und in Belgien nachgewiesen. 2015 wurde er zum ersten Mal in Deutschland an einem freilebenden Tier entdeckt: in der Eifel an der belgischen Grenze. Im vergangenen Jahr ist er in Bayern aufgetaucht: Im Juni 2020 wurde bei einem Feuersalamander aus dem Steigerwald bei Ebrach im Landkreis Bamberg eine Infektion bestätigt. Jetzt werden bei uns immer mehr erkrankte Tiere entdeckt: Betroffen sind bislang vor allem Regionen in Unterfranken, Oberfranken und Schwaben.

Feuersalamander-Monitoring bestätigt Bsal-Befall

In einem Feuersalamander-Monitoring untersuchte das LfU von Juli 2020 bis Mai 2021 im Steigerwald 216 Feuersalamander und zehn Molche. "Dabei wurde Bsal an 24 Feuersalamandern und einem Bergmolch in den Landkreisen Bamberg, Schweinfurt und Haßberge entdeckt", teilt das LfU mit. Im Landkreis Unterallgäu wurden im vergangenen Jahr zwölf Bergmolche gefunden, die nach dem Pilzbefall verendet waren.