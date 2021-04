Pilz Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) Der weltweite Amphibien-Killer stammt aus Asien

Bd ist ein mikroskopisch kleiner Pilz, der sich gemeinerweise in der Haut der Amphibien einnistet. "Während die Haut bei uns die Funktion einer Barriere hat, ist sie für Amphibien das wichtigste Organ", erklärt Dirk Schmeller, der als Biologe vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) an der im Mai 2018 veröffentlichten Studie beteiligt war. Der Pilz lagert sich in der Haut seiner Opfer ein, sie wird dicker. "Das kann man sich vorstellen wie Hornhaut bei uns." Weil aber der Stoffwechsel der Amphibien über die Haut abläuft, wird er dadurch behindert. "Ionen gelangen weder hinein noch hinaus. Das ist wie der Verlust der Niere bei uns", erläutert Schmeller. So vergiften sich die Amphibien am Ende selbst.

Bd-Erreger aus toten Amphibien isoliert

Amphibien-Killer-Pilz Bd stammt aus Asien

Gefährliche Bd-Linie könnte bis zu 120 Jahre alt sein

Amphibien-Handel verbreitet Bd-Pilz in der Welt

Wissenschaftler fordern internationales Handelsverbot für Amphibien

Feuersalamander wird von Bd-Verwandtem Bsal bedroht

Dirk Schmeller befürchtet, dass der Feuersalamander in einigen Jahren bei uns nicht mehr in freier Natur zu sehen sein könnte. Er wird in Europa, in Deutschland vor allem in Nordrhein-Westfalen, durch den Pilz Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) bedroht. Dieser Erreger ist mit Bd verwandt, stammt ebenfalls aus Asien und wird auch über den Handel verbreitet. "In Belgien, Holland und in der Eiffel sind Populationen innerhalb von zwei Jahren auf null zurückgegangen", sagt Biologe Schmeller.