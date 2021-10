Temperaturforscher mit Medizin-Nobelpreis ausgezeichnet

Für uns Menschen ist es überlebenswichtig, Wärme, Kälte und Berührungen zu spüren. Denn das ist die Basis für unsere Interaktion mit der Außenwelt. Wir nehmen diese Empfindungen zwar als selbstverständlich hin, doch aus wissenschaftlicher Sicht stellte sich bislang die Frage: Wie werden Nervenimpulse ausgelöst, damit Temperatur und Druck wahrgenommen werden können?

Das Rätsel wurde von den diesjährigen Nobelpreisträgern gelöst.

Medizin-Nobelpreis 2021: Das sind die Preisträger

David Julius, ein US-amerikanischer Sinnesphysiologe, nutzte dafür Capsaicin. Die scharfe Verbindung aus Chilischoten, die ein brennendes Gefühl hervorruft, half dem Forscher dabei, einen Sensor in den Nervenenden der Haut zu identifizieren, der auf Hitze reagiert. Ardem Patapoutian, ein libanesisch-amerikanischer Molekularbiologe und Neurowissenschaftler, verwendete druckempfindliche Zellen, um eine neue Klasse von Sensoren zu entdecken. Diese reagieren auf mechanische Reize in der Haut und in den inneren Organen.

Durch diese Entdeckungen wurden intensive Forschungsaktivitäten ausgelöst. Sie führten in der Folge zu einer raschen Verbesserung unseres Verständnisses darüber, wie unser Nervensystem Wärme, Kälte und mechanische Reize wahrnimmt, so das Nobelpreiskomitee. Zusammenfassend identifizierten die Preisträger also entscheidende Lücken in unserem Verständnis des komplexen Zusammenspiels zwischen unseren Sinnen und der Umwelt.

Der weitere Nobelpreis-Fahrplan

Alljährlich vom 4. bis zum 11. Oktober findet die Bekanntgabe der Nobelpreisträger statt. Dabei bildet die Bekanntgabe des Medizin-Nobelpreises den Auftakt der Preisverleihung. Am Dienstag folgt der Physik- und am Mittwoch der Chemie-Nobelpreis. Am Donnerstag geht es dann um den Literatur-Nobelpreis und am Freitag erfährt die Öffentlichkeit, wer der Träger des diesjährigen Friedensnobelpreises ist. Am folgenden Montag, 11. Oktober, steht dann noch der von der schwedischen Reichsbank gestiftete sogenannte Wirtschafts-Nobelpreis aus.

Das Preisgeld wurde bereits letztes Jahr erhöht

Das Preisgeld beträgt in diesem Jahr zehn Millionen schwedische Kronen. Das sind circa 980.000 Euro. Bereits letztes Jahr war der Betrag um eine Million schwedische Kronen angehoben worden. Das Geld müssen sich die Preisträger derselben Kategorie teilen. Die feierliche Vergabe aller Auszeichnungen findet traditionsgemäß am 10. Dezember statt, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel.

Erster Medizinnobelpreis geht an Deutschen

Den allerersten Nobelpreis für Medizin erhielt Emil von Behring, ein deutscher Arzt, der erfolgreich die Diphterie bekämpfte. An dieser Atemwegskrankheit starb bis dahin fast jedes zweite Kind. Er entwickelte ein Gegengift gegen den Erreger – und zwar aus dem Blut kranker Schafe.

Erst letztes Jahr stand ein weiterer Deutscher im Rampenlicht der Nobelpreisfeierlichkeiten: Reinhard Genzel, Direktor am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in München-Garching, beschäftigt sich mit dem Zentrum der Milchstraße. Er und sein Team entdeckten ein supermassereiches Schwarzes Loch. Genzel und Andrea Ghez, die unabhängig dieselbe Entdeckung machen konnte, erhielten für ihre Leistung den Nobelpreis für Physik 2020.

Preisträger von 2020

Den Nobelpreis für Medizin hingegen erhielten im vergangenen Jahr Harvey J. Alter (USA), Michael Houghton (Großbritannien) und Charles M. Rice (USA) für die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus. Seit 1901 haben 219 Menschen den Medizin-Nobelpreis erhalten, darunter gerade einmal 12 Frauen.