Stiftung Warentest: Diese günstigen Kinder-Sonnencremes sind gut

Endlich herrschen sommerliche Temperaturen: Gerade Kinder freuen sich, wieder im Freien spielen und planschen zu können. Allerdings reagiert ihre zarte Haut besonders empfindlich auf UV-Strahlen. Plötzliche, starke UV-Belastungen und Sonnenbrände in Kindheit und Jugend erhöhen das Risiko, an Hautkrebs zu erkranken um das Zwei- bis Dreifache, warnt das Bundesamt für Strahlenschutz. Nach Ansicht von Medizinern sollten Kinder unter einem Jahr gar nicht in die Sonne gehen, ältere Kinder müssen entsprechend geschützt werden.

Das teuerste Produkt schützt mangelhaft

Stiftung Warentest hat in der Juli-Ausgabe 17 Cremes, Lotionen sowie Sprays für Kinder mit Sonnen­schutzfaktor 30, 50 und 50+ getestet. 16 davon schützen die Haut zuverlässig vor UV-Strahlen. Ausgerechnet das teuerste Produkt bekam die Note "mangelhaft". Mit 44 Euro pro 100 Milliliter ist das Pumpspray "Eco Cosmetics Baby & Kids Neutral Sonnencreme für sensible Haut" das teuerste - und das am schlechtesten getestete. Obwohl es den Lichtschutzfaktor 50+ deklariert hat, schützt es nur mangelhaft vor den längerwelligen UVA-Strahlen.

Testsieger bei Stiftung Warentest

Lidl Cien Sun Kids Sonnencreme (Lichtschutzfaktor 50+, 2,25 Euro pro 100 Milliliter): Testergebnis: 1,4

Müller Lavozon Kids Med Sonnenmilch (50+, 2,48 Euro/100 ml): Testergebnis: 1,4

Aldi Ombra Sonnenspray Easy Protect Kids (30, 1,99 Euro/100 ml): Testergebnis: 1,5

︎Rossmann Sunozon Kids Sonnenspray (50, 2,40 Euro/100 ml): Testergebnis: 1,5

Sonnencreme: viel hilft viel

Die richtige Sonnencreme ist das eine, das richtige Auftragen das andere: Das Motto lautet: dick eincremen und nicht sparen - das ist beim Sonnenschutz ganz wichtig. Vergessen Sie nicht den Haaransatz, die Oberlider, die Ohren, die Fußoberseiten, die Ellenbeugen und den Nacken! Womit Sie cremen, bleibt den eigenen Vorlieben überlassen. Generell eignet sich Sonnencreme besonders gut fürs Gesicht, während Sonnenmilch sich leichter großflächig auftragen lässt. Fettfreies Sonnengel sollten alle verwenden, die fetthaltige Zusätze der Sonnenschutzprodukte nicht vertragen und unter der sogenannten Mallorca-Akne leiden.

Sonnencreme richtig dosieren - mit der Neuner-Regel

Der Körper wird in neun etwa gleich große Regionen aufgeteilt: Kopf und Hals, Brust, Rücken, rechter Arm, linker Arm, rechter Oberschenkel, linker Oberschenkel, rechter Unterschenkel, linker Unterschenkel. Auf jede Region kommen zwei Finger voll Sonnencreme (einfach jeweils einen Strang Creme längs auf Zeige- und Ringfinger auftragen)!

Die wichtigsten Sonnenregeln für Kinder