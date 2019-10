Flamenco-tanzende Moleküle als Sonnenschutz für Ihre Haut

Chemikern an der britischen Universität Warwick ist es gelungen, ein natürlich in Pflanzen vorkommendes Molekül so umzufunktionieren, dass es einen sehr wirksamen UV-Filter bildet, der nicht nur umweltfreundlicher, sondern auch wirksamer ist als gängige Sonnenschutzmittel. Die Sonnencreme der Zukunft könnte auf Ihrer Haut tanzen.

UV-Schutz für grüne Blätter

Diethyl-Sinapinsäure heißt der kleine Tänzer, der es den Forschern um Michael Horbury angetan hat. Es ähnelt einem Molekül auf Pflanzenblättern, die viel Sonnenlicht für die Photosynthese der Pflanze brauchen, aber vor der schädigenden UV-Strahlung geschützt sein müssen.

Die Aufregung wegtanzen

Das Molekül absorbiert die eintreffende UV-Strahlung und wird von dieser Energie gewissermaßen in einen aufgeregten Zustand versetzt, den es irgendwie wieder loswerden muss: Mit einer blitzschnellen Bewegung, die den Floreos beim Flamenco gleicht, "tanzt" sich das Molekül die Erregung wieder "vom Leibe".