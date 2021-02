So schonen Sie Ihren Rücken beim Schneeschippen

Deutschland im Februar 2021: Autofahrer im Norden verbringen die Nächte bei eisigen Temperaturen auf der Autobahn, der Fernverkehr mit der Bahn wurde auf mehreren Strecken eingestellt, in Leipzig stecken die Straßenbahnen im Schnee fest, die Räumfahrzeuge arbeiten auf Hochtouren, Präsenzunterricht samt Notbetreuung fällt in vielen Schulen aus, Minustemperaturen im zweistelligen Bereich sorgen für extremen Frost, der sich durch den Wind in der Mitte und im Osten von Deutschland wie -30 Grad Celsius anfühlt und der starke Schneefall hat mittlerweile auch Bayern erreicht.

Schneeräumpflicht in Deutschland

Dann muss Schnee geschippt werden, auch vor der eigenen Haustüre. Das schreibt die Schneeräumpflicht vor, denn Wege und Straßen dürfen nicht zur Gefahr werden. Hier sind die Eigentümer gefragt. Der Vermieter kann die Schneeräumpflicht aber auch auf den Mieter übertragen - das muss dann aber klar im Mietvertrag geregelt sein. Oder es wird ein professioneller Räumdienst beauftragt. Wann genau man räumen oder streuen muss, hängt von der Gemeindeverordnung ab. Meist beginnt die Pflicht ab 7 oder 8 Uhr morgens. Zwar muss nicht den ganzen Tag Schnee geschippt werden, aber wenn am Nachmittag wieder alles prächtig weiß ist, muss man nochmals ran. Und wer krank oder im Urlaub ist, muss sich um eine Vertretung kümmern.

Ungewohnte Bewegung für Muskulatur und Gelenke

Beim Schneeschippen selbst gibt es einiges zu beachten - vor allem sollte man auch auf sich selbst achten. Denn die Massen, mit denen man teilweise umgehen muss, sind gerade für nicht ganz fitte und untrainierte Menschen nicht zu unterschätzen. Daher hat die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie e.V. (DGOU) ein paar Tipps zusammengetragen, wie man ohne Rückenschmerzen Herr oder Frau über die Schneemassen wird. Denn das Schneeschippen ist eine ungewohnte Bewegung für Muskeln und Gelenke. Hinzu kommt, dass viele Menschen sich im Winter grundsätzlich schon weniger bewegen, die Muskulatur untrainierter ist und die plötzliche Belastung Rückenschmerzen verursachen kann.

„Wir raten dazu, den Rücken das ganze Jahr über zu stärken und zu trainieren. Dann können auch kurzzeitige körperliche Belastungssituationen, wie Schnee schippen, unter Berücksichtigung einiger Verhaltensregeln problemlos bewältigt werden.“ Prof. Dr. Bernd Kladny, stellvertretender DGOU-Generalsekretär

Schneeschippen zeitlich einplanen

Wichtig ist eigentlich schon die Vorbereitung, bevor man die Schaufel in die Hand nimmt. Oftmals wird für das Schneeschippen nicht genügend Zeit eingeplant. Dann rennt man direkt nach dem Aufstehen raus und legt los. Die Muskeln sind dann aber noch gar nicht aufgewärmt. Wenn es schnell gehen muss, zieht man sich nicht richtig warm an. Und der Tag beginnt schon mal stressig. Das lässt sich vermeiden, wenn man - wenn der Schneefall angekündigt war - das Schneeschippen morgens in den Ablauf einplant. Zeitiger aufstehen, richtig warm anziehen (vor allem der Rücken sollte bedeckt sein) und der Muskulatur ein bisschen Zeit geben, sich an Bewegungen zu gewöhnen - die Muskeln quasi warmlaufen lassen.

Zerrungen oder Verletzungen in der Rückenmuskulatur

Denn durch falsche Drehungen, ruckartige Bewegungen oder das Heben von zu viel Last kann es zu Zerrungen und Verletzungen in der Rückenmuskulatur kommen. Das kann bis zu Blockierungen von Wirbeln oder einem Hexenschuss reichen. Zusätzlich kommt die Belastung des Rückens in gebeugter Haltung dazu.