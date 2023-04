Scharlach bei Kindern: Gefahr durch Antibiotika-Lieferengpässe?

Nachdem das Robert Koch-Institut (RKI) bereits im 4. Quartal 2022 einen „für die Jahreszeit ungewöhnlich frühen und starken Anstieg von invasiven Infektionen durch Gruppe-A-Streptokokken“ beobachtet hatte, setzt sich dieser Trend auch 2023 fort, wie das RKI in seinem Epidemiologischen Bulletin Ende Februar berichtete. Zwar existiert für Scharlach keine allgemeine Meldepflicht, doch ist der Andrang junger Patienten mit bakteriellen Infektionen in den Kinderarztpraxen nach wie vor hoch, berichtet der Vorsitzender des bayerischen Landesverbandes der Kinder und Jugendärzte Dominik Ewald.

„Die Kolleginnen und Kollegen in den Kinderarztpraxen spiegeln ein sehr unterschiedliches Bild. Insgesamt sehen wir bei den Kindern aber eine hohe Fallzahl von Scharlach, wie auch von anderen Infektionen“, sagt der Regensburger Kinderarzt Ewald. Nicht jede Infektion, die symptomatisch zunächst auf Scharlach schließen lasse, entpuppe sich jedoch als Streptokokken-A-Infektion. „Häufig zeigen Abstriche auch Infektionen mit anderen Erregern“, sagt Ewald. Das starke Infektionsgeschehen sei dabei eine unmittelbare Folge der Pandemiejahre, in dem das Immunsystem der Kinder nicht wie üblich trainiert wurde und die Kinder nun, da sie wieder mehr Krankheitserregern ausgesetzt seien, umso häufiger erkrankten. Alarmierend sei eine Streptokokken-Infektion aber auch jetzt erst einmal nicht. „Nach sieben Tagen Ruhepause zu Hause verschwindet die Infektion in der Regel von allein“, sagt Kinderarzt Ewald.

Scharlach - von A-Streptokokken hervorgerufen

Übertragen werden Streptokokken-Bakterien durch Tröpfcheninfektion, also durch Ansprechen, Anhusten oder Anniesen. Am häufigsten tritt die Krankheit bei Kindern im Kindergarten- und Schulalter auf. Meist treten Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Schluckbeschwerden, Schüttelfrost und rasch ansteigendes Fieber auf. Möglich sind auch Bauchschmerzen und Erbrechen. Gaumen und Rachen sind rot, die Mandeln entzündet und unter Umständen weiß belegt. Die Lymphknoten am Hals schwellen stark an. Mitunter bildet sich nach ein bis zwei Tagen ein nicht juckender Hautausschlag, der sich von oben über den ganzen Körper ausbreitet. Typisch für eine Scharlach-Erkrankung ist auch die sogenannte "Himbeerzunge": Zuerst ist die Zunge weiß belegt, nach einigen Tagen rötet sie sich himbeerfarben.

Wann und warum ist eine Streptokokken-Infektion gefährlich?

Komplikationen können unter anderem auftreten, weil Streptokokken Gifte produzieren. In sehr seltenen Fällen kann es dadurch zum sogenannten Streptokokken-Toxic-Shock-Syndrom (STSS) kommen. Grund dafür ist: Die Gifte der Streptokokken, sogenannte Superantigene, "bewirken eine polyklonale unkontrollierte Stimulierung" bestimmter Immunzellen, der T-Zellen, schreibt das RKI. Diese Reaktion des Immunsystems führt zu einem Schock und einem Multiorganversagen, der laut RKI in 30 Prozent der Fälle tödlich endet.

Warum Antibiotika bei Scharlach wichtig, aber nicht zwingend sind

Bei unkompliziertem Verlauf und leichtem Krankheitsbild ist eine antibiotische Behandlung nicht zwingend angezeigt, so die entsprechende Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin. Um Komplikationen bei Scharlach-Infektionen zu vermeiden, empfiehlt das Robert Koch-Institut allerdings eine gezielte frühzeitige Therapie mit Antibiotika, die gegen Scharlach helfen, zum Beispiel mit Penicillin V.

Das Problem: Für Penicillin V oder andere auf Streptokokken-A zielende Antibiotika bestehen derzeit laut Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte Lieferengpässe. „Die Lieferengpässe für alle Antibiotika sind ausgesprochen beängstigend, die Lage spitzt sich eher zu, als dass sie besser wird“, sagt der Kinderarzt Jakob Maske, Pressesprecher des Bundesverbands der Kinder- und Jugendärzte. Dies gelte in ganz Deutschland und für alle bakteriellen Erkrankungen. „Die leitliniengerechte Behandlung ist durch den Penicillinmangel schon mehrere Monate gefährdet und wir sehen leider auch immer wieder Kinder und Eltern, die trotz entsprechender Rezeptierung gar kein Antibiotikum bekommen“, sagt Kinderarzt Maske.

Breitband-Antibiotika keine Alternative

Werden Patienten aber mangels passgenauer Antibiotika stattdessen mit einem Breitband-Antibiotikum behandelt, das lieferbar ist, hilft dies mitunter nur kurze Zeit. „Es kann dann passieren, dass die Patienten immer wieder kommen“, sagt Kinderarzt Dominik Ewald. Denn die Kinder erkranken nach Absetzen des nur unspezifisch wirkenden Antibiotikums an derselben Infektion wieder oder stecken sich nach wenigen Tagen wieder an.

Dabei sei die ungezügelte Gabe von Breitbandantibiotika eigentlich etwas, was Kinderärzte grundsätzlich vermeiden wollen, sagt Verbandsvorsitzender Dominik Ewald. „Wir praktizieren, wenn möglich Antibiotic Stewardship. Das heißt, wir versuchen rational und verantwortungsvoll mit Antibiotika umzugehen, indem wir erst nach dem konkreten Nachweis einer Infektion nur ein geeignetes Antibiotikum geben.“ Ziel dabei sei es, die Patienten einerseits bestmöglich zu behandeln, andererseits aber die Zahl der Antibiotikaresistenzen nicht weiter zu steigern. „Sind aber passgenaue Antibiotika nicht lieferbar, können wir dies so nicht mehr praktizieren“, sagt Dominik Ewald. Die Folge: Antibiotika wirken nicht ausreichend oder gar nicht – und die jungen Patienten landen in kürzester Zeit wieder in den ohnehin vollen Kinderarztpraxen.