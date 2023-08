Russische Raumsonde Luna-25 kurz vor Landung auf dem Mond

Nach einem möglichst weichen Landeanflug soll die russische Raumsonde Luna-25 voraussichtlich am kommenden Montag auf dem Mond landen. Gestartet war die Mondmission am 11. August nachts um 1.10 Uhr unserer Zeit vom russischen Weltraumbahnhof Wostotschny. Nach fünf Tagen, am 16. August, kam die russische Raumsonde in der Nähe des Mondes an und schwenkte in seine Umlaufbahn ein.

Erstes Bild von Luna-25 zeigt Rückseite des Mondes

Am 17. August veröffentlichte das russische "Space Research Institute" (IKI) das erste Bild, das die Mondsonde von der Mondoberfläche machte. Aus der Umlaufbahn fotografierte Luna-25 dabei den Zeeman-Krater in der Nähe des Mond-Südpols. Er liegt auf der Rückseite des Mondes, die von der Erde aus nie zu sehen ist, weil uns der Mond immer die gleiche Seite zuwendet.

Die russische Raumfahrtagentur Roskosmos nutzte die Gelegenheit darauf hinzuweisen, dass die ersten Bilder von der Rückseite des Mondes ebenfalls eine russische Mondsonde gemacht hatte: Luna-3 (auch: Lunik-III) im Jahre 1959.