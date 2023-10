Polio: Der Kampf gegen die Rückkehr der Kinderlähmung

Keine Schluckimpfung mehr: Totimpfstoff statt Lebendimpfstoff

In Deutschland ist seit 1992 keine Polio-Infektion mehr aufgetreten. Die früher übliche Schluckimpfung mit einem Lebendimpfstoff gibt es hierzulande nicht mehr. Seit 1998 wird mit einem Totimpfstoff gegen Polio geimpft, der gespritzt wird. So werden die Krankheitsausbrüche durch einen Lebendimpfstoff verhindert. Die Polio-Impfung ist heute Teil der Kombinationsimpfungen für Kleinkinder.

Einen kompletten Schutz vor Kinderlähmung gibt es durch vier Impfdosen, die innerhalb der ersten zwei Lebensjahre in Kombination mit anderen Schutzimpfungen erfolgen sollten. Im Alter von 9 bis 17 Jahren sollte die Polio-Impfung dann noch einmal aufgefrischt werden. Danach wird sie nur noch bei Reisen in Risiko-Ländern empfohlen. Erwachsene sollten ihren Impfstatus überprüfen lassen. Die Kombinationsimpfstoffe sind gut verträglich.

Wie wird Kinderlähmung übertragen und welche Symptome hat eine Polio-Erkrankung?

Das Poliovirus wird hauptsächlich fäkal-oral übertragen. Schon kurz nach Infektionsbeginn kommt es zu massiver Virusreproduktion im Darm, sodass infektiöse Viren via Darm ausgeschieden werden. Auch im Rachen kann sich das Virus vermehren und über den Luftweg verbreitet werden. Schlechte hygienische Verhältnisse begünstigen die Ausbreitung von Poliovirus-Infektionen.

In den allermeisten Fällen verläuft die Krankheit ohne Symptome. Vier bis acht Prozent haben leichte Beschwerden wie Fieber, Schnupfen, Darmentzündung und Abgeschlagenheit. Dazu können Nackensteife, Rückenschmerzen und Muskelkrämpfe kommen. Ist auch das Zentralnervensystem von der Infektion betroffen, entwickeln sich Lähmungserscheinungen an Armen und Beinen sowie der Atmung bis hin zum Ersticken. Dies ist bei circa einem Prozent der Infizierten der Fall.

Spätfolge Post-Polio-Syndrom

Eine tückische Spätfolge der Krankheit ist das sogenannte Post-Polio-Syndrom. Diese trifft Jahre bis Jahrzehnte nach der ersten Erkrankung 25 Prozent der Patienten. Sie ist gekennzeichnet durch Muskelschwäche und Muskelschwund. Die Betroffenen leiden oft unter Schmerzen in Muskeln und Gelenken, Müdigkeit, vermehrtem Frieren und Nervenschmerzen.

In Deutschland leben rund 30.000 Menschen im Erwachsenenalter, die unter den Folgen einer Kinderlähmung leiden.

Rückblick: Kinderlähmung in den USA 2022

Durch die Verbreitung von Polioviren oder Impfviren durch Schmierinfektionen kann es auch in Ländern zu Poliofällen kommen, die eigentlich als Polio-frei gelten. Die USA zum Beispiel waren im vergangenen Jahr in den Schlagzeilen. Dort gab es seit fast einem Jahrzehnt keinen Fall von Kinderlähmung mehr, im Bundesstaat New York sogar schon seit mehr als 20 Jahren nicht mehr. Doch gerade da erkrankte im Sommer 2022 ein junger Mann an Polio. "Wenn man einen Polio-Erkrankten mit Lähmungen hat, weiß man direkt, dass es ein größeres Problem gibt", erklärte Polio-Expertin Diedrich vom Robert Koch-Institut (RKI) damals. Denn nur in etwa einem von 200 Fällen führe eine Infektion zu den für Polio typischen irreversiblen Lähmungen - und das zudem nur bei Ungeimpften. Ein solcher Fall kann daher hunderte Infizierte ohne Symptome in der Region bedeuten.

Auch im Abwasser konnten sowohl im Bundestaat New York als auch in vier weiteren Counties Polioviren nachgewiesen werden. Zugleich war die Impfquote dort stellenweise sehr gering und lag nur bei 60 Prozent. New York rief daraufhin am 9. September 2022 den Katastrophenfall aus, weil es eine Verbreitung der Polio-Viren befürchtete. Die Bürger wurden aufgerufen, sich impfen zu lassen. Rund ein Jahr nach dem wiederholten Nachweis von Polioviren im US-Bundesstaat New York scheint der Ausbruch weitgehend eingedämmt, aber das Risiko bleibt und Impfungen sind weiter dringend nötig.

