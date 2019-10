Physik-Nobelpreis für die Erforschung des Universums

Offizielle Nobelpreis-Verleihung am 10. Dezember 2019

Wie im Vorjahr ist der Nobelpreis mit neun Millionen schwedischen Kronen (rund 830.000 Euro) dotiert. Offiziell geehrt werden die Preisträger am 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters und Dynamit-Erfinders Alfred Nobel, in Stockholm und Oslo. Neben dem Preisgeld erhalten sie auch die berühmte Nobelmedaille sowie eine Urkunde.

Nobelpreis für Physik 2018 für Entwicklungen in der Laserphysik

2018 erhielten den Nobelpreis für Physik Arthur Ashkin (USA), Donna Strickland (Kanada) und Gérard Mourou (Frankreich) für ihre Entwicklungen in der Laserphysik. Der Physik-Nobelpreis wird seit 1901 vergeben. Die erste Auszeichnung erhielt der deutsche Physiker Wilhelm Conrad Röntgen für die Entdeckung der "X-Strahlen", der später nach ihm benannten Röntgenstrahlen. Seither wurden mehr als 200 Preisträger in der Kategorie Physik geehrt.

Ein deutscher Physiker bekam zuletzt 2007 einen Nobelpreis

Zuletzt wurde ein deutscher Physiker im Jahr 2007 mit dem hohen Preis ausgezeichnet: Peter Grünberg vom Forschungszentrum Jülich der Helmholtz-Gemeinschaft erhielt den Nobelpreis für Physik zusammen mit dem Franzosen Albert Fert für die Erforschung des Riesen-Magnet-Widerstands, der für den Lesevorgang bei Computer-Festplatten verwendet wird.

Wer gewinnt 2019 noch einen Nobelpreis?

Die diesjährige Nobelpreis-Saison startete am Montag mit der Verkündung der Medizin-Preisträger Peter Ratcliffe, William Kaelin und Gregg Semenza. Auf den Physik-Nobelpreis folgt am Mittwoch die Auszeichnung für Chemie. Am Donnerstag wird der Nobelpreis für Literatur vergeben, diesmal sowohl einer für 2018 als auch einer für 2019. In diesem Jahr werden ausnahmsweise zwei Autoren geehrt, da der Preis im Vorjahr nach einem Skandal im Jurygremium nicht vergeben wurde. Mit besonderer Spannung wird auch die Verkündung des Friedensnobelpreisträgers am Freitag erwartet. Am darauffolgenden Montag endet der Reigen mit der Bekanntgabe des Preisträgers für Wirtschaftswissenschaften.

Der Alternative Nobelpreis und der Ig-Nobelpreis

Bereits am 25. September waren die vier Träger der diesjährigen Alternativen Nobelpreise von der Right Livelihood Stiftung bekanntgegeben worden, darunter auch die schwedische Schülerin Greta Thunberg. Und auch skurrile Forschungen, die besser nie mehr wiederholt werden sollen, sind jedes Jahr einen Preis wert: den Ig-Nobelpreis. Wer mit dem nicht ganz ernst gemeinten Antipreis belohnt wurde, hat eine Jury aus echten Nobelpreisträgern bereits am 13. September verkündet.