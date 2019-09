Literaturnobelpreis 2018 und 2019 Phantasten, Poeten & Polemiker

Bei der Nominierung des Literaturnobelpreises gab es schon oft große Überraschungen. So wie im vergangenen Jahr, als der Nobelpreis für Literatur gar nicht verliehen wurde. Dafür gibt es in diesem Jahr gleich zwei. Am 10. Oktober 2019 ab 13.00 Uhr wissen wir, für wen.