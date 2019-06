NASA schickt Drohne Dragonfly zu Saturns erdähnlichem Mond Titan

Wer diesen dicken Brummer fliegen sehen will, der muss sich noch gedulden: Die Raumsonde Dragonfly soll sich im Jahr 2026 auf den Weg zum Saturnmond Titan machen, dem größten Mond des Ringplaneten. Acht Jahre lang wird Dragonfly dann wohl unterwegs sein, denn der Titan ist sehr weit weg: Rund anderthalb Milliarden Kilometer sind Saturn und seine Monde von der Erde entfernt, zehnmal weiter als die Sonne. Erst im Jahr 2034 wird Dragonfly voraussichtlich bei Titan ankommen.

Erstes flugfähiges Landegerät

Dragonfly - zu Deutsch: die Libelle - wird die erste Sonde sein, die sich fliegend aus eigener Kraft mit all ihren Untersuchungsgeräten fortbewegen kann. Dazu soll die Drohne mit acht Rotoren ausgestattet sein, die es ihr erlauben, beliebig abzuheben und zu landen. Daher wird schon ihre Landung auf dem Mond weitaus eleganter ausfallen als bei Landegeräten sonst üblich: Statt nur am Fallschirm herabzusegeln und auf dem Mondboden aufzuschlagen, soll Dragonfly so kontrolliert wie ein Hubschrauber sanft auf dem Titan aufsetzen.