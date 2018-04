Der Mars-Rover Opportunity ist eine der größten Erfolgsgeschichten der NASA, denn er ist einfach nicht zu bremsen. Am 7. Juli 2003 trat Opportunity seinen Weg ins All an, am 25. Januar 2004 landete er auf dem Mars. Gebaut war er für einen Einsatz von nur 92 Tagen. Doch er ist noch immer unterwegs - und sorgt auch heute noch für Überraschungen.

Tapferer Opportunity - trotz Zipperlein und Altersschwächen

Wie um zu zeigen, dass es ihn auch noch gibt: Am 4. Januar 2018 machte Rover Opportunity am Endeavour Krater ein Selfie.

Rover Opportunity hält sich wacker auf dem Mars, topfit ist er allerdings nicht mehr. Nach den vielen Überstunden plagen ihn einige Altersschwächen: Eines seiner sechs Räder ist blockiert. Dazu kommt eine Art Arthrose im Arm, das Schultergelenk ist nur noch eingeschränkt bewegungsfähig. Auch die Werkzeuge altern: Ein Spektrometer, mit dem Opportunity eisenhaltige Gesteine und magnetische Staubpartikel untersuchen kann, arbeitet nicht mehr so zuverlässig. Und - passend für sein hohes Alter - kommt seit Dezember 2014 auch noch eine Gedächtnisschwäche hinzu: Opportunitys Flash-Speicher, der Daten auch dann vorrätig hält, wenn der Rover im Ruhezustand den Strom abstellt, funktioniert nicht mehr einwandfrei. Seither funkt der Rover alle Daten zur Erde, bevor er sich in der Marsnacht zur Ruhe begibt.

Rover Opportunity ergreift jede Chance

2004 ist Opportunity am Eagle-Krater gelandet. Seine Tour führte ihn zum riesigen Endeavour-Krater, den er seit 2011 erkundet.

Wie lange der Rover noch rollen wird, ist ungewiss. Jede zusätzliche Stunde sei ein Geschenk, meinen die NASA-Wissenschaftler. "Aber insgesamt ist Opportunity erstaunlich gut in Schuss", meinte Projektmanager John Callas. Damit macht der Rover seinem Namen alle Ehre: "Opportunity" bedeutet "Chance, Gelegenheit" - "und er hat jede von ihnen beim Schopf ergriffen, um mehr über den Roten Planeten herauszufinden", erzählt Callas.

Mit seinen Geräten kann der Rover Funde vor Ort analysieren, charakterisieren und mit seiner Kamera ablichten.

Opportunitys Stationen Landung Opportunitys Reise begann am 7. Juli 2003 . Schon seine Landung am 25. Januar 2004 war ein Volltreffer: Auf der Ebene Meridiani Planum hüpfte er auf seinen Puffer-Luftkissen ausgerechnet in einen kleinen Krater und brachte die Wissenschaftler mit spektakulären Panoramaaufnahmen und Fotos von ungewöhnlichen Gesteinsschichten zum Jubeln. Danach kämpfte er sich weiter von Krater zu Krater. Endurance Seine erste große Station war Endurance. Er kletterte in den großen und steilwandigen Krater hinunter und nahm ein halbes Jahr lang dessen Felsschichten genau unter die Lupe. Erst im Dezember 2004 verließ Opportunity Endurance wieder. Ganz in der Nähe entdeckte er seinen alten Hitzeschild und einen Meteoriten, die er beide ausführlich untersuchte. Auf seinem Weg zu den nächsten Kratern wurde Opportunity abrupt gestoppt: Der Rover steckte in einer Sanddüne fest. Erst nach Wochen vergeblicher Versuche konnte er sich zentimeterweise wieder befreien. Victoria Im Herbst 2006 erreichte Opportunity den riesigen Victoria-Krater. Ein halbes Erdenjahr fuhr er am Rand des großen Einschlagkraters entlang, um eine passende Abstiegsroute zu finden. Sechs Wochen lang verdammte ihn ein dichter Sandsturm zu absolutem Stillhalten. Im September 2007 konnte Opportunity endlich mit dem Abstieg beginnen. Acht Monate lang kletterte er hinunter, dann steckte er im Sand fest. Der NASA wurde das zu heikel: Der Rover kehrte vorsichtig um und verließ den Krater im August 2008. Aber in "nur" sieben Kilometern Entfernung gibt es ja einen noch größeren Krater: Endeavour, mit 22 Kilometern Durchmesser, war Opportunitys neues Ziel. Endeavour Genau drei Jahre später, im August 2011, kam Opportunity an dessen Kraterrand an. Hier stöbert der Rover nun nach Ablagerungen von Tonmineralen. Die können sich nur in Kontakt mit flüssigem Wasser bilden - und waren vermutlich auf Bildern vom Mars Reconnaissance Orbiter und Mars Express bereits zu sehen.

Ein besonderer Ort auf dem Mars: der Endeavour-Krater

Opportunity zeigt uns, wie der Mars aussieht. Hier ist der Endeavour-Krater zu bestaunen.

Seit August 2011 ist der Rover am Rande des riesigen Endeavour-Kraters unterwegs. Nicht nur für Geologen ist dies ein ganz besonderer Ort: Die dortigen Gesteine scheinen älter als die, die der Roboter zuvor auf seinem Weg aufgespürt hatte. Aufnahmen vom Mars Reconnaissance Orbiter sowie von der Sonde Mars Express deuten auf Tonablagerungen hin, die aus einem deutlich wärmeren und feuchteren Klima der frühen Marsgeschichte stammen könnten.

Opportunity entdeckt auf dem Mars Spuren von Wasser Im Januar 2018 fotografierte Opportunity diese feinen Linien im Mars-Boden. Frost oder Wind könnten sie geformt haben. Im Januar 2014 vermeldete die NASA: Vor rund 3,7 Milliarden Jahren, als der 22 Kilometer breite Krater entstand, floss Wasser über Steine an dessen Rand. Das Wasser nach der Entstehung des Kraters war vermutlich sehr salz- und säurehaltig. Vor der Entstehung des Kraters hingegen war es wohl nur leicht sauer und damit ein potenzieller Lebensraum für Mikroben. Im Januar 2018 zeigte uns Opportunity eine besondere Bodenstruktur am Endeavour-Krater: Über den Boden ziehen sich feine Linien. Dass die Steinchen so angeordnet sind, könnte vielleicht von einem ständigen Frieren und Auftauen eines nassen Untergrunds herrühren. Die Wissenschaftler schließen aber auch nicht aus, dass Wind oder andere Prozesse das Muster im Boden verursacht haben.

Opportunity verliert seinen Zwillingsbruder Spirit

Auf diesem Bild vom 23. August 2011 zeigt uns Opportunity den Felsen "Tisdale 2" - und seinen ausgestreckten Roboterarm.

Opportunity hatte anfangs einen Zwillingsbruder auf dem Mars, den Rover Spirit. Fast zeitgleich waren die beiden zum Roten Planeten aufgebrochen und hatten jahrelang unterschiedliche Regionen erkundet. Doch im Mai 2011 musste die NASA den Rover Spirit aufgeben: Nach einer 7,7 Kilometer langen Reise hatte er sich im Sand festgefahren und die Kommunikation war abgebrochen.

Spirits Geschichte - in Höhen und Tiefen Gemeinsamer Start Von 2004 an rollten Spirit und Opportunity über den Mars: Am 4. Januar 2004 meldete sich Spirit nach einer Bilderbuchlandung aus dem Gusev-Krater südlich des Mars-Äquators. Von dort schickte er schon nach wenigen Stunden hochaufgelöste Bilder zur Erde. Am 25. Januar 2004 folgte Opportunity. Er landete etwa 10.000 Kilometer von seinem Zwilling Spirit entfernt in der Meridiani-Ebene. Vorprescher Spirit legte anfangs ordentlich Tempo vor: Er fuhr 2004 weite Strecken durch die große Ebene des Gusev-Kraters und absolvierte einen Streckenrekord nach dem anderen. Er hatte einen weiten Weg vor sich: zu den Columbia Hills am Rande des Gusev-Kraters. Dort stellte er ab Mai 2004 seine Kletterkünste unter Beweis. Ende August 2005 erreichte er den Gipfel. Energieengpass 1 Aber Spirit hatte es auch nicht leicht: Er war stark verstaubt und bekam dadurch weniger Energie über seine Sonnensegel - bis ihn im März 2005 überraschend ein kleiner Sturm sauber fegte. Ende 2005 machte er sich allmählich an den Abstieg und erreichte das "Innere Becken" im Gusev Krater. Einige Monate konnte er hier seine Untersuchungen fortführen, dann zwang ihn der strenge marsianische Winter zu einer längeren Pause: Die Sonnenenergie reichte nur noch für Untersuchungen vor Ort, die Fahrten wurden bis Ende November 2006 ausgesetzt. Letzte Kräfte Und es ging weiter abwärts: Sein Gesteinschleifgerät war ziemlich abgenutzt, denn der Rover hatte fünfmal mehr Steine angekratzt als geplant. Auch ein Vorderrad machte dem Roboter zu schaffen: Er fuhr seit 2006 rückwärts und schleifte das verklemmte Rad hinter sich her. Wenn er denn fuhr - denn Winterkälte und Staubstürme sorgten immer wieder für solch großen Energienotstand bei dem Rover, dass er oft für lange Zeiträume nahezu stillgelegt wurde. Energieengpass 2 Seit Mitte 2007 wurde Spirit dann auch von keinem Wirbelsturm mehr sauber gefegt. Zuletzt war er so eingestaubt, dass nur noch ein Drittel der Sonnenenergie zu den Sonnensegeln durchdrang. Kam dann noch der harte marsianische Winter dazu, mit flacher Sonneneinstrahlung und großer Kälte, ging so gut wie nichts mehr für Spirit: Seinen dritten Mars-Winter, der im Dezember 2008 endete, überstand er gerade noch einmal. Sandfalle Im April 2009 blieb Spirit - nach fast sechs Jahren und 7,7 Kilometern Reise - im Sand stecken. Die NASA erklärte den Rover daraufhin zur stationären Forschungsstation. Doch ein Jahr darauf war Schluss: Seit dem 22. März 2010 gibt Spirit keinen Mucks mehr von sich. Monatelang bemühte sich das Team der NASA vergebens, noch einmal Kontakt aufzunehmen. Im Mai 2011 wurde Spirit schließlich aufgegeben.

Rover Curiosity - neugieriger Gefährte für Opportunity

Längst hat die NASA dem Golfcart-großen Opportunity einen Auto-großen Bruder zur Seite gestellt: den Rover Curiosity. Opportunity muss nicht fürchten, zum Stiefkind zu werden: In all den Jahren sind die Mars-Rover die Lieblinge der NASA geworden: "Sie sind uns sehr ans Herz gewachsen, fast wie menschliche Wesen", schwärmt Projektleiter Callas. "Sie haben unsere Sicht erweitert. Der Mars ist nicht länger ein entfernter Planet, er ist unser Nachbar." An diese Errungenschaft werde man sich immer erinnern, "auch dann, wenn Opportunity schließlich aufhört zu rollen."

