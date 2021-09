Kriminalfall aus der Steinzeit: Warum wurde Ötzi ermordet?

Es geschah am 19. September 1991 in den Ötztaler Alpen: Das Nürnberger Ehepaar Helmut und Erika Simon machte beim Abstieg, auf italienischem Boden ganz in der Nähe zur österreichischen Grenze, in rund 3.200 Metern Höhe am Tisenjoch einen grausigen Fund: Eine braune Leiche ragte aus dem Eis.

Deren Bedeutung wurde anfangs unterschätzt. Die herbeigerufenen Bergungskräfte gingen davon aus, dass es sich um einen erfrorenen Bergsteiger oder Skitourengeher handele. Mit teils brachialen Methoden lösten sie die Leiche aus dem Eis. Dabei wurde ein abgewinkelter Arm des Mannes abgebrochen.

Ötzi – Unschätzbarer Fund für die Wissenschaft

Der Leichnam kam in die Innsbrucker Gerichtsmedizin, wo einige Tage später Experten für Ur- und Frühgeschichte das Alter des Körpers auf mindestens 4.000 Jahre schätzten. Heute weiß man, dass er sogar rund 5.300 Jahre alt ist. Es lag nahe, die mumifizierte Leiche aus den Ötztaler Alpen nach ihrem Fundort zu benennen. So wurde der Name "Ötzi" aus der Taufe gehoben. Ötzi war zu Lebzeiten 1,60 Meter groß und hatte Schuhgröße 38 – und er wurde ermordet.