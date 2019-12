Eismumie Ötzi hatte Bogensehne aus Tierfasern bei sich

Als Ötzi im September 1991 von Wanderern aus Deutschland in der Nähe des Tisenjochs auf 3.210 Metern gefunden wurde, hatte er unter anderem einen Köcher und eine Schnur bei sich. Seither rätselten Forscher über die Funktion der Schnur und nahmen an, sie bestehe aus Pflanzenfasern. Nun stellte sich heraus, dass die vier Millimeter breite, zwei Meter lange, aus drei Strängen bestehende und mehrfach gedrillte Schnur aus Tierfasern unbekannter Herkunft gemacht wurde. Dadurch ist sie belastbar und als Sehne für einen Bogen einsetzbar.

Funde von Bogensehnen aus der Jungsteinzeit sind rar

Ein Forscherteam um Jürgen Junkmanns von der Universität Bern hatte zur Erforschung der Schnur eine "mikroskopisch kleine Faserprobe von Ötzis Bogensehne" bekommen und die Untersuchungsergebnisse am Anfang Dezember 2019 im Fachmagazin "Journal of Neolithic Archaeology" veröffentlicht. Erstmals wurden das Material, die Größe und die Machart jungsteinzeitlicher Pfeile und Bögen untersucht und mit Ötzis Ausrüstung verglichen. Der Schweizerische Nationalfond zur Förderung der Wissenschaften (SNF) hatte das Forschungsprojekt in Aufrag gegeben.

Im Gegensatz zu Pfeilen und Pfeilspitzen sind prähistorische Bogensehnen ein seltener Fund bei Ausgrabungen und daher wertvoll. Ötzi hatte sogar noch ein weiteres Bündel tierischer Beinsehnen im Köcher. Wahrscheinlich diente es als Ersatz für eine weitere Bogensehne. "Ötzis kunstvoll gedrillte Kordel und seine Jagdausrüstung sind weltweit die ältesten erhaltenen der Jungsteinzeit," teilte das Archäologiemuseum in Bozen mit, in dem die Eismumie ruht.

Ein Jäger wird ermordet

Ötzi war also schon in der Jungsteinzeit mit Pfeil und Bogen ausgestattet und jagte. Seine Ausrüstung konnte ihn allerdings nicht davor bewahren, hinterrücks mit einem Pfeil erschossen zu werden. So starb der Mann aus der Jungsteinzeit, der 1991 in den Ötztaler Alpen im italienisch-österreichischen Grenzgebiet gefunden wurde. Lag es daran, dass der rund 1,60 Meter große Jäger gerade an einem ungewöhnlich großen Langbogen von 1,83 Meter aus Eiben-Holz schnitzte, als er im Hochgebirge den Tod fand?