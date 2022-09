Kopfläuse bei Kindern erkennen und behandeln

Tipps zu Läusen beim Arzt oder in der Apotheke

Sind Sie unsicher, ob das Mittel der Gesundheit Ihres Kindes schadet, lassen Sie sich vom Hausarzt oder Ihrer Apotheke beraten. Das ist in jedem Fall zu empfehlen, wenn Sie selbst in der Schwangerschaft und Stillzeit von Läusen befallen sind, wenn der Betroffene an bestimmten Allergien oder Überempfindlichkeiten leidet oder gar offene Stellen auf dem Kopf hat. Für alle anderen gilt: Alle vom Umweltbundesamt zugelassenen Mittel gegen Kopfläuse sind gründlich auf ihre Verträglichkeit und Unschädlichkeit hin getestet worden, betont die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in ihrer kostenlose Broschüre "Kopfläuse ... was tun" , die Sie sich als PDF herunterladen können.

Läsue werden selten über Gegenstände übertragen

Großangelegte Reinigungsaktionen nach einem Kopflausbefall sind eher unnötig. Vorsichtshalber kann man Mützen, Schals oder Kuscheltiere in einen Plastiksack einpacken und drei Tage stehen lassen. Das überlebt keine Laus. Dass Kopfläuse über Gegenstände wie Mützen oder Kopfkissen übertragen werden, ist aber eher selten. Läuse trocknen relativ schnell aus, wenn sie nicht mehrmals täglich ihren Blutcocktail bekommen. Deshalb verlassen sie ihre sichere Nahrungsquelle auch nur ungern.

Das bestätigten auch Wissenschaftler der australischen Universität in Townsville 2012: Mütze, Bürste, Boden und Kopfkissen spielen bei der Übertragung von Läusen eine deutlich untergeordnete Rolle, sie gelten sogar als nahezu ausgeschlossen.

Die Wissenschaftler hatten tausend Mützen von Schulkindern mit Kopfläusen untersucht - keine einzige Laus wurde gefunden. Genauso verhielt es sich mit dem Staubsaugerdreck der Böden von 118 Klassenzimmern, deren Schüler an Läusen litten. Auch hier fand sich keine einzige Laus. Lediglich bei den Kopfkissen wurden die Forscher fündig. Bei 48 untersuchten Kissen waren auf zwei Kissen je eine Larve.