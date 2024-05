Klimawandel und Corona: Wie entstehen belastbare Fakten?

Meinung vs. Fakt: Beispiel Klimawandel

Sätze genau daraufhin anzuschauen, ob sie über das individuelle Erleben hinausgehen, ist ein erster Schritt. Ein Beispiel:

"Es gibt den menschengemachten Klimawandel." Lässt sich dieser Satz eher als eine Meinungsäußerung verstehen oder ist das eine Aussage über einen Fakt?

Das lässt sich beantworten: Der Satz benennt einen Fakt. Er ist gültig unabhängig von dem, der ihn sagt. Die Aussage ist überprüfbar und richtig: Es gibt einen wissenschaftlichen Konsens. (Was so einen wissenschaftlichen Konsens ausmacht und wie Wissenschaftler dorthin gelangen, lesen Sie später im Artikel.)

Die Aussage "Wir sollten nichts gegen den Klimawandel tun" hingegen ist eine Meinungsäußerung. Sie lässt sich in einer Debatte mit Argumenten unterfüttern, es lassen sich auch Gegenargumente finden - und diese können mehr oder weniger gut belegt sein.

Die Aussage "Es gibt den menschengemachten Klimawandel nicht" wiederum ist eine überprüfbare Tatsachenbehauptung, die falsch ist.

Schein-Belege: ein verbreitetes Mittel der Falschinformation

Hat man geklärt, was für einen Satz man vor sich hat, sollte man auch die Belege prüfen.

Vermeintlich gute Belege zu nennen ist ein beliebtes - und wirksames - Mittel der Falschinformation, um Glaubwürdigkeit zu erschleichen. Denn die Kompetenz, die jeweiligen Quellen einzuschätzen und auf ihre Qualität zu überprüfen, fehle oft, sagt Kommunikationswissenschaftler Joachim Trebbe von der Freien Universität Berlin. "Man kann heutzutage Professoren finden, die sagen, dass die Erde flach sei - einfach, weil man heute im Internet alles finden kann. Aber die Quellen zu gewichten, ist schwierig." Um gut belegte Aussagen als solche zu erkennen, ist aber gerade das zentral.

Gütekriterien in der Wissenschaft

Es gibt Anhaltspunkte dafür, wie gut Wissenschaft gemacht ist - und damit dafür, wie vertrauenswürdig die Äußerungen eines beliebigen Professors sind, der gegen den wissenschaftlichen Konsens argumentiert.

Die wichtigsten Gütekriterien für quantitative Forschung, die Hypothesen überprüft, sind Objektivität, Reliabilität und Validität. https://home.uni-leipzig.de/methodenportal/guetekriterien/ Diese drei Kriterien dienen dazu, einzuschätzen, wie belastbar die Forschungsergebnisse sind. Wenn die Forschung standardisiert ist, werden die Verfahrensweisen für Untersuchungen vereinheitlicht, es werden anerkannte Regeln eingehalten und statistische Methoden verwendet. Diese müssen transparent gemacht werden: Auf welchem Weg ist man zu den Erkenntnissen gekommen?

💡 Gütekriterien der Forschung

Das Maß der Objektivität beschreibt, wie unabhängig die Messergebnisse von der Person sind, die diese Daten erhebt.

Die Reliabilität gibt an, wie zuverlässig die Messung ist - also die Messgenauigkeit. Es geht darum sicherzustellen, dass ein Messinstrument genau so misst, wie es messen soll, und die Messergebnisse nicht von Messfehlern verzerrt sind.

Die Validität wiederum gibt an, ob die Messung gültig ist. Die Frage ist hier, ob und inwieweit die Messung das misst, was sie messen soll. Trifft sie sozusagen die Sache, die gemessen werden soll?

Naturwissenschaftler oder Psychologen zum Beispiel überprüfen ihre Hypothesen mithilfe von Experimenten. Gut gemachte Experimente laufen geplant ab und sind für andere Wissenschaftler wiederholbar und damit nachprüfbar.

In wissenschaftlichen Publikationen müssen die verwendeten Methoden und Laborbedingungen dargelegt werden. So können andere die Schritte wiederholen und sich selbst vom Ergebnis überzeugen.

Gerade wenn Falschinformation - absichtlich oder unabsichtlich - über wissenschaftliche Studien verbreitet wird, können solche Kriterien helfen, die Information als irreführend oder schlicht falsch zu erkennen. Weil die Studien, die als vermeintlicher Beleg vorgelegt werden, möglicherweise die Gütekriterien nicht ausreichend erfüllen. Für Journalisten und Journalistinnen etwa kann ein Weg sein, andere Wissenschaftler aus demselben Fachbereich zu fragen, wie aussagekräftig eine Studie ist. Für fachfremde Menschen - also für die meisten - ist das sehr schwierig zu beurteilen.

→ Wann eine Studie aussagekräftig ist, erklärt der #Faktenfuchs hier an Beispielen zu Corona

Beobachtung, Hypothese und Theorie

Das Problem für Menschen, die in der Wissenschaft - oder auch nur in einem speziellen Fachbereich - nicht so bewandert sind, ist allerdings: "Wissenschaft ist in Teilen so speziell geworden, dass es sehr schwierig ist, darüber allgemein verständlich zu sprechen", sagt Harald Wiltsche, Wissenschaftstheoretiker an der Universität Linköping in Schweden.

Eine weitere grundlegende Herausforderung: "Wissenschaft spricht sehr häufig durch Mathematik. Das ist eines der größten Probleme. Es bedarf einer langen Ausbildungszeit, um in diesen Diskurs einzusteigen."

Wiltsche wählt deshalb ein einfaches Beispiel, um vor Augen zu führen, wie Wissenschaftler vorgehen: Er eröffnet seiner Frau beim Frühstück, dass er glaubt, dass sie Mäuse in der Küche haben. "Die natürliche Reaktion meiner Frau wäre wahrscheinlich, mich zu fragen: Wie kommst du auf die Idee, dass wir Mäuse haben?"

Er weist dann auf ein paar Beobachtungen hin, die er gemacht hat. Zum Beispiel, dass auf dem Küchentisch Käse stand, dieser am Morgen aber verschwunden war; dass es ein Loch in der Fußleiste gibt; und kleine Kügelchen am Küchenboden. "Ich werde auf diese ganzen Fakten hinweisen, um eine Hypothese zu stützen, nämlich dass es in der Küche Mäuse gibt."

Nun sind zwei Begriffe klarer geworden: die Beschreibung von Fakten oder Beobachtungen und die Hypothese.

Je mehr Fakten man sammeln kann, desto besser wird die Hypothese gestützt. "Sie wird irgendwann zu etwas, was wir in der Wissenschaft eine Theorie nennen", sagt Wiltsche. Das geht zum Beispiel durch Experimente: eine Katze über Nacht in die Küche zu sperren und zu schauen, ob der Käse dann immer noch verschwindet; oder eine Mäusefalle aufzustellen. "All das generiert neue Fakten und trägt gegebenenfalls dazu bei, dass meine Hypothese tatsächlich eine gute Theorie ist."

Das, was wir beobachten können (Loch in der Sockelleiste etwa) sei, was wir primär meinen, wenn wir über Fakten sprechen, sagt Wiltsche. Es gebe aber noch eine zweite Ebene: "Bei der Frage zum Beispiel, ob der Klimawandel menschengemacht ist, verwenden wir das Wort Fakt ein wenig anders. Was wir da nämlich meinen, ist: Wir haben ein bestimmtes Modell. Und da bringt jetzt das Wort Fakt zum Ausdruck, dass wir einen überbordenden Konsens unter Experten und Expertinnen haben, dass dieses Modell tatsächlich die Situation so beschreibt, wie sie ist."

Der Begriff "Modell" führt manchmal zu Missverständnissen und wirkt sehr theoretisch. Hier ist gemeint: Mathematische Methoden erst machen es möglich, dass Computer das komplexe Klima-Geschehen berechnen.

Die computergestützte Berechnung aus riesigen Datenmengen von Messungen zeigt uns die Klima-Entwicklung, die wir sonst nicht erkennen könnten - zum Beispiel den Unterschied, den die Industrialisierung macht.

Aber mathematische Modelle begegnen uns auch im Alltag - ohne, dass es uns bewusst sein muss.