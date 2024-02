Faktenfuchs: 5G nach derzeitigem Wissensstand ungefährlich

Mobilfunkstrahlung kann Körpergewebe erwärmen

Grundsätzlich gilt: Hochfrequente elektromagnetische Felder, wie sie im Mobilfunk verwendet werden, werden vom Körper des Menschen aufgenommen, man sagt auch "absorbiert". Es ist wissenschaftlich eindeutig nachgewiesen, dass hochfrequente elektromagnetische Felder Kraft ausüben können, auch auf die elektrisch geladenen Teilchen und polaren Moleküle im menschlichen Körper. Das kann das Gewebe erwärmen, was man thermische Wirkung nennt.

Diese thermische Wirkung ist laut dem Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) der ausschlaggebende Grund für mögliche gesundheitliche Folgen. Das BfS ist die deutsche Behörde, die sich um alle Aspekte des Strahlenschutzes fachlich kümmert.

Um gesundheitliche Schäden zu verhindern, gibt es für die Stärke der hochfrequenten elektromagnetischen Felder in Deutschland Grenzwerte. Für Mobilfunktelefone werden die Grenzwerte als sogenannter SAR-Wert (SAR = Spezifische Absorptionsrate) festgelegt. Der SAR-Wert ist das Maß für die Energieaufnahme des menschlichen Körpers. Die Einhaltung der Grenz- und SAR-Werte überwacht in Deutschland die Bundesnetzagentur. Mehr zu den Grenzwerten lesen sie in unserem Grundlagen-Artikel.

Kein Nachweis für gesundheitliche Risiken bei Einhalten der Grenzwerte

Es gebe bis jetzt keinen Nachweis, dass Mobilfunkstrahlung unterhalb der geltenden Grenzwerte gesundheitliche Risiken für Menschen hervorrufen könne, sagt Blanka Pophof vom Bundesamt für Strahlenschutz. Die Biologin ist wissenschaftliche Referentin im BfS-Kompetenzzentrum für elektromagnetische Felder.

Die Biologin Sarah Drießen von der Uniklinik der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen sagt: Es gebe einerseits Studien, die auf Wirkungen außerhalb des thermischen Effekts hindeuten, zum Beispiel Schäden an Zellen auch unterhalb der Grenzwerte. Andererseits: "Etwas Handfestes haben wir auch nicht, wo man ganz klar sagen könnte: Da ist auf jeden Fall etwas." Drießen ist ehemaliges Mitglied der deutschen Strahlenschutzkommission und leitet das Projekt "EMF-Portal". Das ist eine internationale Literatur-Datenbank, in der wissenschaftliche Studien zu Wirkungen von elektromagnetischen Feldern auf biologische Systeme gesammelt werden.

Das Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks (SCHEER) ist ein unabhängiges wissenschaftliches Gremium, das auf Anfrage der EU-Kommission Stellung zu Gesundheitsfragen nimmt. SCHEER hat 2023 die Studienlage zu elektromagnetischen Feldern im Bereich 100 Kilohertz bis 300 Gigahertz zusammengefasst, in diesem Bereich spielt sich auch der 4G- und 5G-Mobilfunk ab. Das Gremium fand nach systematischen Übersichten und Meta-Analysen vorhandener Studien keine "starken oder moderaten Beweise" für gesundheitliche Auswirkungen unterhalb der Grenzwerte in der EU.

Elektrosensibilität: Nocebo-Effekt könnte Rolle spielen

Menschen verdächtigen Mobilfunkstrahlung dennoch immer wieder als Verursacher für die verschiedensten gesundheitlichen Probleme. Ein Schlagwort ist "Elektrosensibilität": Laut eigenen Angaben führen die Betroffenen Probleme wie Schlafstörungen, Kopfschmerzen oder Konzentrationsstörungen auf elektromagnetische Felder zurück. Symptome, wie sie auch von Usern in Kommentaren zu den Augsburger Straßenlaternen genannt wurden.

"Bisher ist es allerdings nicht gelungen, diese von Betroffenen vermuteten Zusammenhänge wissenschaftlich fundiert nachzuweisen", schreibt das BfS auf seiner Webseite. Es gibt die Annahme, dass diese Beschwerden auf einen "Nocebo-Effekt" zurückgehen. Dabei wird vermutet, dass Menschen sich wegen der elektromagnetischen Felder solche Sorgen um ihre Gesundheit machen, dass sie daraufhin tatsächlich Beschwerden entwickeln.

In einer 2007 erschienenen Studie wurde zum Beispiel die Schlafqualität von 44 Freiwilligen untersucht. Alle diese Personen hatten Schlafprobleme und waren überzeugt, dass elektromagnetische Felder daran schuld seien. Im Schlafzimmer der Teilnehmer wurden zwei verschiedene Baldachine installiert: Einmal vollkommen nutzlose Exemplare und einmal solche, die tatsächlich vor den elektromagnetischen Feldern abschirmten. Die Teilnehmer dachten allerdings alle, dass sie in jeder Nacht abgeschirmt wurden.

Das Resultat: Es gab keine Verbindung zwischen Schlafproblemen und elektromagnetischen Feldern. Ein Teil der Gruppe schlief sogar besser mit einem Baldachin ohne Schutzwirkung, aber im Glauben daran, ein Placebo-Effekt also.

Bisher kein Nachweis für Krebserkrankungen durch Mobilfunk

Ein anderer, oft diskutierter Punkt sind Krebserkrankungen. Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC), eine Organisation der WHO, hat elektromagnetische Felder 2011 als "möglicherweise krebserregend" eingestuft im Hinblick auf Gehirntumore.

"Diese Aussage bedeutet nicht, dass Sie oder ich als Mobilfunknutzer wegen des Telefonierens einen Hirntumor entwickeln", sagt der Psychologe und Epidemiologe Tobias Weinmann. Weinmann arbeitet am Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München und war an einer großen internationalen Studie zum Thema Mobilfunk und Hirntumore beteiligt.

Die IARC sage mit dieser Einstufung: "Es ist möglich, dass es einen solchen Zusammenhang gibt, in dem Sinne: Man kann ihn nicht ausschließen." Das sollte man aber nicht als Nachweis dafür verstehen, dass dieser Zusammenhang überhaupt existiert. In der angesprochenen IARC-Kategorie mit der Bezeichnung "2B" stehen auch solche Stoffe wie Aloe-Vera-Extrakt oder Kaffeesäure.

"Wir haben Studien, die darauf hindeuten. Wir haben aber auch viele Studien, die diesen Zusammenhang nicht belegen", sagt Sarah Drießen. Man habe überprüft, ob die prognostizierten Zahlen in den Studien, die Belege für Hirntumore gefunden haben, sich mit entsprechenden Zahlen in sogenannten Trendstudien decken. Dabei habe man keine Anhaltspunkte dafür gefunden, sagt Drießen.

Studie mit über 700.000 Teilnehmerinnen zeigte kein erhöhtes Krebsrisiko

In einer Studie aus dem Jahr 2022 mit sehr vielen Teilnehmerinnen wurde zum Beispiel keinerlei Verbindung zwischen Mobiltelefonen und bestimmten Krebsarten, vor allem Hirntumoren, gefunden. Das Forscherteam der IARC und der Universität Oxford nutzte Daten aus der "UK Million Women Study". 776.000 Frauen beantworteten Fragen zu ihrer Mobilfunk-Nutzung, zuerst 2001 und dann nochmal 2011. In den folgenden Jahren wurden Todesfälle und Krebs-Diagnosen der Teilnehmerinnen erhoben.

Das Resultat: Es gab keinen signifikanten Unterschied zwischen Frauen, die Mobiltelefone nutzten und Frauen, die nie ein solches benutzt hatten. Die Frauen, die ein Mobiltelefon täglich oder 20 Minuten pro Woche oder für über zehn Jahre benutzt hatten, hatten kein erhöhtes Krebsrisiko. Die Verteilung der Tumore im Gehirn bei den Frauen mit Handy war ausgeglichen, obwohl Handys viel häufiger am rechten Ohr als am linken benutzt werden.

Es wird nie einen Nachweis für absolute Ungefährlichkeit geben

Tobias Weinmann vom LMU-Klinikum war an der internationalen Studie "MOBIKids" beteiligt, in der zu Hirntumoren bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen zehn und 24 Jahren geforscht wurde. Dafür stellte das Team zwei Gruppen zusammen: In der ersten Gruppe waren 900 Personen, die einen Hirntumor hatten. In der zweiten Gruppe waren 1.900 Personen, die keinen Hirntumor hatten, diese Gruppe sollte möglichst ähnlich zu Gruppe 1 sein, was etwa Alter, Geschlecht und Wohnort betraf.

Weinmann und seine Kollegen befragten dann alle Personen: Wie oft und wie lange nutzten sie ihr Handy zum Telefonieren? Für möglichst genaue Ergebnisse überprüften sie teilweise die Handyrechnungen der Probanden. Bei manchen Teilnehmenden wurde eine App installiert, die die Dauer der Anrufe aufzeichnete.

Sie stellten fest: Die Personen mit einem Hirntumor hatten nicht öfter und länger telefoniert als die Vergleichsgruppe. Die Personen mit besonders vielen "Anrufstunden" hatten auch kein höheres Krebsrisiko als die Wenigtelefonierer. Die Ergebnisse seien zum Teil auf Erwachsene übertragbar, sagt Weinmann, da Kinder und Jugendliche als die anfälligere Gruppe angesehen würden. "Wenn schon diese Gruppe anscheinend kein erhöhtes Risiko hat, warum sollte es dann bei Erwachsenen so sein?" Man könne aber derzeit noch wenig Aussagen zu einem Erwachsenen treffen, der 50 Jahre oder länger intensiv telefoniert habe. Schließlich werde Mobilfunk in der breiten Bevölkerung noch nicht so lange genutzt.

Man werde nie sagen können, dass Mobilfunk ganz sicher keinen Krebs verursacht, schreibt Weinmann in einem Artikel. Das habe einen wissenschaftstheoretischen Hintergrund, erklärt er: "Wir können kein Nichts nachweisen. Man kann immer nur das nachweisen, was da ist. Deshalb wird es nie eine finale Studie geben, die die absolute Ungefährlichkeit nachweist."

Behauptung 2: Die Studienlage zu 5G sei zu schlecht

Das 5G-Mobilfunknetz unterscheidet sich, wie in unserem Grundlagen-Artikel festgehalten, technisch teilweise vom bisherigen Netz. Tatsache ist, dass es zu möglichen gesundheitlichen Auswirkungen durch 5G bzw. den bei 5G-genutzten Frequenzen deutlich weniger Studien gibt als zur bestehenden Belastung. Kritiker sagen, das sei gefährlich.