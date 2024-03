Jugendgesundheit: Zu wenig Bewegung und soziale Ungleichheit

Die am Montag präsentierten Ergebnisse zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen stammen aus der HBSC-Studie (Health Behaviour in School-aged Children, "Gesundheitsverhalten von Kindern im Schulalter"). Sie hat das Ziel, die Gesundheit von Heranwachsenden und das dafür relevante Verhalten international zu erfassen.

51 Länder beteiligen sich inzwischen an der Studie, die in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) entwickelt wurde. Seit 1982 werden dafür alle vier Jahre repräsentative Befragungen an Schulen durchgeführt. Die aktuellen Daten für Deutschland hat ein Forschungsverbund unter Leitung der Technischen Universität München (TUM) und der Universitätsmedizin Halle erhoben.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler untersuchten Themen wie körperliche Aktivität, Mobbing und Cybermobbing, das psychische Wohlbefinden, die Fähigkeit, mit Informationen zur Gesundheit umgehen zu können, und Ungleichheiten bei der gesundheitlichen Situation. An der jüngsten Erhebung im Jahr 2022 beteiligten sich 6.475 Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen elf und 15 Jahren aus ganz Deutschland. Die Ergebnisse der Befragungen sind jetzt in der Fachzeitschrift Journal of Health Monitoring erschienen.

Mit zunehmendem Alter weniger Bewegung

Die WHO empfiehlt Heranwachsenden mindestens 60 Minuten Bewegung pro Tag. Unter den Befragten erreichte das aber nur etwa jedes zehnte Mädchen, jeder fünfte Junge sowie eine(r) von acht der gender-diversen Heranwachsenden.

Eine weitere Beobachtung der Forscher: Je älter die Befragten waren, desto weniger bewegten sie sich. Während noch rund 15 Prozent der elfjährigen Mädchen die WHO-Bewegungsempfehlung erreichten, waren es bei den Fünfzehnjährigen nur noch knapp sieben Prozent. Bei den Jungen blieb die körperliche Aktivität von 2009 bis 2022 relativ stabil. Bei den Mädchen nahm sie insgesamt leicht ab.

Psychosomatische Beschwerden nehmen zu

Ein erfreuliches Ergebnis: Die meisten befragten Kinder und Jugendlichen sind mit ihrer Gesundheit zufrieden. 84 Prozent der Kinder und Jugendlichen schätzten ihren eigenen Gesundheitszustand als gut ein und 87 Prozent gaben eine hohe Lebenszufriedenheit an. Diese hat sich zwar gegenüber der Erhebung 2017/18 verschlechtert, ist im Vergleich zu den Erhebungen 2009/10 und 2013/14 jedoch wieder gestiegen.

Psychosomatische Beschwerden wie beispielsweise Bauch- oder Kopfschmerzen, Einschlafprobleme oder Gereiztheit stiegen zwischen 2010 und 2022 kontinuierlich an. Mädchen, gender-diverse Heranwachsende und ältere Jugendliche berichteten häufiger von einer schlechten Gesundheit, niedriger Lebenszufriedenheit oder zahlreichen psychosomatischen Beschwerden.

Mehr Cybermobbing, aber weniger Mobbing insgesamt

Die Häufigkeit von Mobbing in der Schule hat sich seit 2017 kaum verändert. Im Vergleich zu 2009 und 2013 ist sie aber gesunken. Allerdings ist der Anteil der von Cybermobbing betroffenen Schülerinnen und Schüler im Vergleich zu 2017 von vier auf sieben Prozent angestiegen. Über acht Prozent berichteten, in der Schule gemobbt zu werden. Etwa drei Prozent - und damit im Durchschnitt eine(r) pro Klasse - gaben an, selbst zu mobben. Besonders betroffen sind gender-diverse Heranwachsende. Bei ihnen berichtete fast jede(r) Dritte von Mobbing-Erfahrungen.

Wohlstand mitbestimmend für Lebenszufriedenheit

Die Studie verdeutlicht auch noch einmal: Armut macht unglücklich. In Familien mit niedrigem Wohlstand gaben 24 Prozent der weiblichen Heranwachsenden eine niedrige Lebenszufriedenheit an. Das ist doppelt so häufig wie bei jenen Schülerinnen, die in sozial und ökonomisch "leichteren" Verhältnissen aufwachsen. Bei männlichen Heranwachsenden mit niedrigem familiärem Wohlstand geben 17 Prozent eine niedrige Lebenszufriedenheit an. Das ist dreimal so häufig wie bei Schülern mit höherem sozioökonomischem Status.

Im Vergleich zu 2018 sind die Anteile der Schülerinnen und Schüler, die eine niedrige Lebenszufriedenheit angaben, leicht gestiegen. Das hohe Level der gesundheitlichen Ungleichheiten zwischen Schülerinnen und Schülern, die in verschiedenen sozioökonomischen Verhältnissen leben, hat sich zwischen 2017/18 und 2022 zwar nicht verschärft, bewegt sich aber weiterhin auf einem hohen Niveau.

Angebote schaffen, die junge Menschen erreichen

"Der Grundstein für die Gesundheit im Erwachsenenalter wird in Kindheit und Jugend gelegt", sagt Studienleiter Matthias Richter, Professor für Soziale Determinanten der Gesundheit an der TUM. "Unsere Zahlen zeigen leider, dass uns das als Gesellschaft nicht immer gut gelingt. Auch wenn die Kinder und Jugendlichen grundsätzlich zufrieden sind: Dass psychosomatische Beschwerden seit Jahren zunehmen und nur eine Minderheit sich ausreichend bewegt, kann schwerwiegende Folgen nach sich ziehen." Hier müssten mehr Angebote geschaffen werden, die junge Menschen auch tatsächlich erreichten, so Richter.

Die stellvertretende Studienleiterin Irene Moor von der Universitätsmedizin Halle ergänzt: "Die Ergebnisse unterstreichen nochmals, dass nicht alle Kinder und Jugendlichen die gleichen Gesundheitschancen haben. Um Mobbing, gesundheitliche Ungleichheiten und die Häufigkeit psychosomatischer Beschwerden zu reduzieren, braucht es zielgruppenspezifische Maßnahmen, die beispielsweise Schulform, Migrationshintergrund, sozioökonomischen Status, Geschlecht und Alter besonders berücksichtigen. Mädchen, ältere und gender-diverse Heranwachsende sind in vielen Bereichen besonders betroffen".