"Safe Space" für queere Jugendliche auf dem Land

Queere Beratungsstelle: Großer Bedarf

Diese Schilderungen würden viele Jugendliche auf dem Land kennen, bestätigt Theresa Aures, Psychologin von "Queerbeet", der ersten offiziellen queeren Beratungsstelle eines Sozialverbands in ganz Oberfranken. "Wenn sich eine Person outet, dann hat das unter Umständen Auswirkungen auf ein ganzes Dorf. Weil jeder jeden kennt. In München interessiert das nicht mal die Nachbarn. Hier ist das anders", berichtet Aures.

Der Bedarf an Beratung, sich jemandem anzuvertrauen und gesehen zu werden, ist groß. Die Beratungsstelle im Landkreis Wunsiedel ist gerade mal zwei Wochen geöffnet - und Aures wurde bereits mit Anfragen überhäuft.

Jugendliche leiden oft unter der Situation

Für viele ist es nicht leicht, öffentlich zu zeigen, dass sie schwul, lesbisch, bi, pan, inter oder trans sind. Das habe Auswirkungen auf das ganze Leben und die gesamte Identität der Jugendlichen – gerade in der Schule, so Aures. Speziell unter der Situation würden Jugendliche häufig leiden. "Es ist Hilflosigkeit im Umgang mit dem Thema. Wie machen wir das mit den Toiletten? Welchen Namen schreibe ich bei Schulaufgaben obendrauf?", berichtet die Psychologin.

Queere Gruppen und Beratung können helfen

Gerade in der Schule erleben viele queere Jugendliche Anfeindungen und Mobbing. So auch Marvin von "Queer WUG". Er wurde schon in der Grundschule gemobbt. "Weil ich einfach anders war. Die anderen haben das nicht verstanden und haben deswegen gedacht, dass ich komisch bin", erzählt der 19-Jährige.

So wie Marvin gehe es vielen Jugendlichen, die nicht hetero seien, berichten die Verantwortlichen der Jugendinitiative bei "Fliederlich e. V.", einem queeren Zentrum in Nürnberg. Jugendgruppen wie "Queer WUG" könnten dann helfen. "Dass sie halt auch mal den ganzen Stress oder die ganzen Ängste, von wegen 'Oh Gott, wie ist es, wenn ich mich dann oute in der Schule oder bei meinen Eltern?', vergessen. Dass sie sich keine Sorgen darum machen müssen, sondern hier einfach wirklich sein können, wie sie sind, ohne diesen Druck zu spüren", sagt Selina Kanis von Fliederlich.

Mitgründer: "Um einfach queer zu sein"

Bei Fliederlich haben sich auch Marvin und Robin kennengelernt und beschlossen "Queer WUG" zu gründen. Damit es auch für Jugendliche auf dem Land einen "Safe Space" gibt, an dem sie sein können, wie sie sind. Hier muss sich niemand outen, sagt der 24-jährige Robin. "Man kommt einfach her. Das finden viele ganz angenehm: Einfach da zu sein. Einfach queer zu sein, wie sie möchten". Überhaupt sollte sich niemand mehr outen müssen, finden die beiden jungen Männer. Jeder und jede sollte einfach lieben können, wen er oder sie eben liebt.