Fünf Thesen über Windkraft - und die Tatsachen

2. Windkraftanlagen töten massenweise Vögel!

Es gibt kaum gesicherte Daten zum Vogelsterben durch verschiedene Faktoren wie Verkehr, Strommasten, Hochhäuser, Klimawandel oder eben Windkraftanlagen. Ein Problem: Der Suchaufwand ist immens, wie die Verbundstudie "PROGRESS" (u.a. Universität Bielefeld) an Windkraftanlagen in Norddeutschland feststellte. Hier wurde bei guten Suchbedingungen alle 27 Kilometer eines 20 Meter breiten abgelaufenen Streifens ein Vogelkadaver gefunden.

Ein weiterer Aspekt: Es gibt artspezifische Unterschiede, Singvogelarten haben viel höhere Reproduktionsraten als zum Beispiel der Rotmilan. Auch das macht Vergleiche zwischen den verschiedenen Todesursachen wie Windkraftanlagen oder Häuserfassaden schwierig. Dann muss man eigentlich auch noch den Zeitpunkt des Todes innerhalb eines Jahres betrachten, zum Beispiel, ob der Vogel vor, während oder nach der Brutzeit zu Tode kam.

Beim Bundesamt für Naturschutz (BfN) gibt es "Übergeordnete Kriterien zur Bewertung der Mortalität wildlebender Tiere im Rahmen von Projekten und Eingriffen", in denen verschiedene Studien auch zu Vögeln abgebildet werden und in einen sogenannten Mortalitäts-Gefährdungs-Index (MGI) einfließen. Wie bei vielen anderen menschlichen Eingriffen in die Natur wird darin grundsätzlich auch von einer potenziellen Gefährdung von Individuen nahezu aller Vogelarten durch Windkraftanlagen ausgegangen, da Vögel – zumindest bei schlechter Sicht – nur partiell in der Lage seien, die sich drehenden Rotoren wahrzunehmen. Aus der Sicht des BfN gibt es viele Bereiche, in denen Windkraft nicht genutzt werden sollte, wie zum Beispiel bestimmte Schutzgebiete oder Zugkorridore von Vögeln.

Laut Andreas von Lindeiner vom Landesbund für Vogelschutz in Bayern stellen die Energiewende und der Ausbau von Windenergie kein Problem dar, wenn die Standortwahl auch die dortigen gefährdeten Vogel- oder Fledermausarten berücksichtige. Ein viel größeres Problem sei der Verlust von Arten, die in Agrar- und Kulturlandschaften beheimatet sind. Hier habe man in den letzten 30 Jahren die Hälfte der Brutpaare verloren.

Fazit: Ja, Windkraftanlagen töten Vögel. Die verschiedenen menschlichen Eingriffe in die Natur können aus wissenschaftlicher Perspektive aber nicht durch valide Zahlen gegeneinander aufgerechnet werden.