Unbefugte filmen in Krankenhäusern: Was droht ihnen?

Besuchsverbot ermöglicht Anzeige wegen Hausfriedensbruchs

Hausfriedensbruch begeht, wer widerrechtlich in eine Wohnung oder einen abgeschlossenen Raum eindringt, dort ohne Befugnis verweilt oder sich trotz Aufforderung weigert zu gehen. Normalerweise sei es kein Hausfriedensbruch, wenn man sich zum Beispiel im Foyer einer Klinik befinde, sagt Rechtsanwalt Wilhelm Achelpöhler. Er ist er Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht und Mitglied des Ausschusses Gefahrenabwehrrecht des Deutschen Anwaltvereins. Es müsse ein “gewisses Maß an Widerstand” geben - zum Beispiel die verschlossene Tür einer Intensivstation, durch die nur Mitarbeiter gehen dürften.

Was aber zurzeit anders ist: Wegen der Pandemie gilt ein Besuchsverbot. Wenn Kliniken darauf gut erkennbar hinweisen, zum Beispiel mit Schildern an den Türen, und das Gelände auch geschützt ist, etwa mit Security-Personal im Eingangsbereich, begeht man laut der Einschätzung von Achelpöhler Hausfriedensbruch, wenn man sich trotzdem Zutritt verschafft. Wenn die Krankenhäuser eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs stellen, drohen den Tätern Freiheitsstrafes von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe.

Was von Behördenseite droht

Auch Ordnungsbehörden können untersagen, dass man eine Klinik betreten darf, wenn sie darin eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sehen. Ein Verstoß hat zunächst keine Geldstrafe zur Folge, aber das Amt kann androhen, dass Zwangsgelder fällig werden, wenn man sich nicht an das Verbot hält. Ein Betretungsverbot für ein Krankenhaus gilt laut Achelpöhler nicht, wenn man selbst zu einer Behandlung ins Krankenhaus muss oder mit Genehmigung einen Angehörigen besucht.

Wer sich nicht an die Maskenpflicht in Krankenhäusern hält, begeht außerdem eine Ordnungswidrigkeit. Wenn das Ordnungsamt davon erfährt, kann es je nach Bundesland ein Bußgeld verhängen. In Bayern kann das bis zu 25.000 Euro betragen (§ 9 und § 28 der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung). Im Fall der Videos, die der #Faktenfuchs untersucht hat, teilte eine Klinik mit, sie habe die Behörden bereits informiert. Eine andere behält sich rechtliche Schritte vor, weil sich der Filmende nicht an die FFP2-Maskenpflicht gehalten habe.

Einer der Filmenden streitet in einem Anwaltsschreiben an den #Faktenfuchs ab, dass er gegen Corona-Vorschriften verstoßen habe, da er die Maske angeblich nur kurz abgenommen habe, vorher einen Schnelltest gemacht habe und der Flur leer gewesen sei. Aber auch ein angeblicher Coronatest und die Abwesenheit von anderen Menschen befreien nicht von der Maskenpflicht in Krankenhäusern.