Faktenfuchs: Intensivstationen sind nicht mit Rumänen gefüllt

Doch was ist dran an dem Narrativ? Hat die Bundesregierung Corona-Patienten aus Rumänien eingeflogen? Wenn ja, auf welcher Grundlage? Und welchen Anteil machen solche Patientinnen und Patienten an der Belegung der Intensivstationen in Deutschland aus?

Insgesamt wurden 18 Menschen eingeflogen

Tatsächlich hat die deutsche Bundesregierung seit Anfang November insgesamt 18 an Covid-19 erkrankte Menschen aus Rumänien nach Deutschland eingeflogen, damit sie hier behandelt werden können. Die drei separaten Flüge wurden vom Robert Koch-Institut (RKI) organisiert und von der Bundeswehr ausgeführt. Das bestätigt dem #Faktenfuchs ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums (BGM). Auch verschiedene Medien haben darüber berichtet, etwa hier und hier.

Hintergrund der Entscheidung ist, dass die Corona-Lage in Rumänien derzeit extrem angespannt ist. Täglich infizieren sich etwa 7.500 Menschen dort neu mit dem Virus, Anfang Oktober war dieser Wert sogar noch doppelt so hoch. Die Intensivstationen sind überfüllt. Experten führen das auch darauf zurück, dass nur ein Drittel der Rumänen geimpft ist. Entsprechend schwer sind viele Krankheitsverläufe.

Was die Lage zusätzlich verschlimmert: Rumänien leidet seit Jahren an einem "Brain Drain" im medizinischen Sektor. Viele ausgebildete Ärzte und Pflegekräfte wandern ins EU-Ausland ab - unter anderem nach Deutschland. Hierzulande machten Rumänen laut einer Statistik der Bundesärztekammer im Jahr 2020 mit 4.514 berufstätigen Medizinern die zweitgrößte Gruppe ausländischer Ärzte aus.

Schon Anfang Oktober hatte die rumänische Regierung aufgrund der angespannten Lage andere Länder gebeten, sie bei der Bewältigung der Pandemie zu unterstützen. Neben Deutschland erklärten sich auch Ungarn und Österreich bereit zu helfen und haben Patienten in kritischem Zustand übernommen. Polen, Italien und die Niederlande schickten Sauerstoffgeräte und Antikörperstoffe.

Die eingeflogenen Patienten belegen nur einen Bruchteil der Intensivbetten

Aktuell werden laut DIVI-Intensivregister 2.732 Covid-19 Patienten in Deutschland intensivmedizinisch behandelt (Stand: 10.11.2021). Der Anteil der aus Rumänien eingeflogenen Patientinnen und Patienten macht damit rund 0,7 Prozent aller Covid-19-Kranken auf deutschen Intensivstationen aus.

Dieser Anteil ist noch einmal deutlich kleiner, wenn man ihn auf die Gesamtzahl der derzeit verfügbaren Intensivbetten in Deutschland bezieht. Am 10. November 2021 gab es laut DIVI-Intensivregister insgesamt 22.169 verfügbare Intensivbetten für Erwachsene (ohne Notfallreserve). Davon waren am selben Tag 19.752 belegt. Die 18 Patienten belegen also 0,08 Prozent der insgesamt verfügbaren Betten.

Sechs der Patienten kamen nach Bayern

Die 18 Personen wurden auf die drei Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Bayern aufgeteilt. Insgesamt sechs Patienten wurden in Bayern aufgenommen, teilt eine Sprecherin des Bayerisches Gesundheitsministeriums dem #Faktenfuchs auf Anfrage mit.

Am 10. November 2021 wurden laut DIVI-Register insgesamt 653 Personen in Bayern wegen einer Covid-19-Erkrankung intensivmedizinisch behandelt. Der Anteil der aus Rumänien eingeflogenen Patienten an der Gesamtzahl der Covid-19-Patienten auf Intensiv beläuft sich im Freistaat also auf weniger als ein Prozent. Bezogen auf die Gesamtzahl der 3.078 am 10. November verfügbaren Intensivbetten belegen die sechs Rumänen rund 0,2 Prozent.

Wie wird die Entscheidung getroffen?

Das Hilfsgesuch der rumänischen Regierung ging über das EU-Katastrophenschutzverfahren an alle EU-Staaten sowie sechs weitere Länder, die Teil des Abkommens sind, und über das Euro-Atlantische Koordinierungszentrum für Katastrophenhilfe der NATO (EADRCC) an alle Nato-Mitglieder und Partnerländer, die sich an diesem Programm beteiligen. Ziel beider Mechanismen ist es, im Katastrophenfall schnelle Hilfe zu vermitteln.

Ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums teilt auf #Faktenfuchs-Anfrage mit, die jeweilige Hilfeleistung erfolge freiwillig in Abhängigkeit von den Kapazitäten. Eine definierte Schwelle, ab der keine weiteren Patienten aufgenommen würden, gebe es nicht. Patientenverlegungen seien aber grundsätzlich nur sinnvoll, wenn dadurch keine neue Notlage verursacht würde.

Wie viele Menschen wurden seit Beginn der Pandemie eingeflogen?

Rumänien ist nicht das einzige Land, dem Deutschland in der Pandemie Hilfe bei der Versorgung schwerkranker Patienten angeboten hat. Laut einer Aufstellung des Verteidigungsministeriums wurden neben Erkrankten aus Rumänien auch Patienten aus Frankreich und Italien eingeflogen. Seit März 2020 kamen auf diese Weise insgesamt 42 Covid-19-Patienten zur Behandlung nach Deutschland.