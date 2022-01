Faktenfuchs: Nein, Geimpfte sind nicht anfälliger für Omikron

Durch einen ähnlichen Vergleich des Anteils Geimpfter unter COVID-19-Fällen mit dem Anteil Geimpfter in der Bevölkerung schätzt das RKI auch die Wirksamkeit der Impfung ab. Das Verhältnis zur Gesamtzahl von Geimpften und Ungeimpften spielt also bei diesen Tabellen eine große Rolle. Auch in Bezug auf die Omikron-Variante weist das RKI darauf hin, dass für eine Interpretation der Impfdurchbrüche die erreichte Impfquote in der jeweiligen Altersgruppe beachtet werden muss.

Laut dem jüngsten Wochenbericht ist ein Vergleich und damit eine zuverlässige Schätzung der Impfeffektivität in Bezug auf Omikron aber aktuell noch nicht möglich. Auf Anfrage des BR macht eine Sprecherin des RKI deutlich, dass sich aus den Daten aus Deutschland keine Rückschlüsse zur Wirkung oder Effektivität der Impfung in Bezug auf Omikron treffen ließen.

Durch einen ähnlichen Vergleich des Anteils Geimpfter unter COVID-19-Fällen mit dem Anteil Geimpfter in der Bevölkerung schätzt das RKI auch die Wirksamkeit der Impfung ab. Das Verhältnis zur Gesamtzahl von Geimpften und Ungeimpften spielt also bei diesen Tabellen eine große Rolle. Auch in Bezug auf die Omikron-Variante weist das RKI darauf hin, dass für eine Interpretation der Impfdurchbrüche die erreichte Impfquote in der jeweiligen Altersgruppe beachtet werden muss.

Laut dem jüngsten Wochenbericht ist ein Vergleich und damit eine zuverlässige Schätzung der Impfeffektivität in Bezug auf Omikron aber aktuell noch nicht möglich. Auf Anfrage des BR macht eine Sprecherin des RKI deutlich, dass sich aus den Daten aus Deutschland keine Rückschlüsse zur Wirkung oder Effektivität der Impfung in Bezug auf Omikron treffen ließen.

Schlechte Datenlage zu Omikron

Was die Situation zusätzlich unsicher macht: Die Daten zu Omikron in Deutschland sind nicht gut. Der BR berichtete unter anderem am 25. Dezember darüber, warum es deshalb schwierig ist, die künftige Entwicklung abzuschätzen.

Es gibt zwar regelmäßig eine deutschlandweite, repräsentative Stichprobe, innerhalb derer alle Fälle auf Corona-Varianten überprüft werden. Allerdings berichtet etwa der Norddeutsche Rundfunk, dass auch diese Stichprobe in der Größe schwankt. Die Daten aus der oben gezeigten Tabelle sind aber die Daten nach dem Infektionsschutzgesetz. Sie beinhalten zusätzlich zu den Fällen aus der Stichprobe alle weiteren Fälle, in denen Omikron nachgewiesen wurde oder in denen ein labordiagnostischer Verdacht auf Omikron besteht.

Auf Anfrage des BR gab das RKI im Dezember an, dass nicht gesagt werden könne, wie viele positive Corona-Fälle in den Bundesländern auf diese Weise auf Varianten bzw. auf Omikron untersucht werden. Es hieß lediglich, es sei nicht von einer repräsentativen Auswahl auszugehen. Jedes Bundesland kann selbst regeln, wie die Auswahl funktioniert – etwa nach Verdachtsmomenten wie einem Reisehintergrund oder ungewöhnlichem Krankheitsverlauf. Außerdem kann innerhalb eines Bundeslandes der Anteil der untersuchten Fälle von Woche zu Woche schwanken.

Meldeverzug nach Feiertagen macht Daten noch unverlässlicher

Zusätzlich zu dieser Verzerrung sind die Varianten-Daten natürlich auch weiterhin wie alle Meldedaten von Faktoren wie Testverhalten und Meldeverzug betroffen. Eine verzerrte Darstellung der Gruppen der Geimpften und Ungeimpften innerhalb der Varianten-Daten ist aufgrund all dieser Gründe möglich.

Hinzu kommt, dass gerade die jüngsten Omikron-Daten aus der Zeit von Weihnachten und dem Jahreswechsel stammen. Aus dem vergangenen Jahr etwa wissen wir, dass in diesem Zeitraum die Daten in hohem Maß unvollständig sind. Das RKI weist auch dieses Jahr darauf hin, dass sich wegen der Feiertage weniger Menschen testen ließen und nicht alle Gesundheitsämter Daten weiterleiten. Im Wochenbericht steht, dass in den Folgewochen noch mit Änderungen im Datensatz zu rechnen sei.

Fazit

Die Behauptung, Geimpfte seien häufiger mit der Omikron-Variante des Corona-Virus infiziert, ist nicht belegt. Die der Behauptung zugrunde liegenden Zahlen eines RKI-Wochenberichts hat das Institut später korrigiert. Außerdem müssten die Zahlen der geimpften und ungeimpften Personen, die sich mit Omikron infiziert haben, ins Verhältnis gesetzt werden zu allen Geimpften und Ungeimpften in der entsprechenden Altersgruppe. Dies ist laut RKI mit der aktuellen Datenlage nicht möglich.