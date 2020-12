Faktenfuchs: Corona - Brauchen Hunde eine "Maulkorb-Maske"?

Kritik an spanischer Studie

Der eingangs erwähnte Leser berief sich in seiner Mail an den #Faktenfuchs auch auf eine in Spanien durchgeführte Studie zum angeblich erhöhten Infektionsrisiko bei Hundehaltern. In ihrer Untersuchung kommen die Universität von Granada und die Andalusian School of Public Health zu dem Schluss, das Risiko, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, sei 78% höher, wenn man einen Hund habe.

Die Studie basiert auf der Befragung von rund 2.000 Personen in der Zeit zwischen März und Mai. Die Autorin der Studie, Cristina Sánchez González, räumt allerdings auf der Internetseite der Universität Granada selbst ein:

"Die Ergebnisse unserer Untersuchung warnen vor einer erhöhten Ansteckungsgefahr unter Hundebesitzern, und der Grund für diese höhere Verbreitung muss noch geklärt werden. Berücksichtigt man die derzeitige Knappheit an Mitteln, um SARS-CoV-2 bei Menschen zu diagnostizieren, ist die Möglichkeit der Diagnose in Hunden sehr unwahrscheinlich."

("The results of our research warn of increased contagion among dog-owners, and the reason for this higher prevalence has yet to be elucidated. Taking into account the current scarcity of resources to carry out the diagnosis of SARS-CoV-2 in humans, the possibility of diagnosis in dogs is extremely unlikely.")