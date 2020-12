Vor 60 Jahren: Ein Flugzeugabsturz erschüttert München

Es ist der letzte verkaufsoffene Samstag vor den Weihnachtsfeiertagen. Überall in München sind an diesem Nachmittag des 17. Dezember 1960 Menschen unterwegs, um noch ein paar Besorgungen zu erledigen. Doch eine Katastrophe beendet diese vorweihnachtliche Stimmung abrupt. Es folgen: Trauer, Fassungslosigkeit und Entsetzen.

Flughafen Riem bereitet sich schon auf Notlandung vor

Um kurz nach 14 Uhr startet eine vollgetankte, zweimotorige, amerikanische Maschine am Flughafen in Riem. An Bord: Insgesamt 20 Passagiere , davon zwölf Studentinnen und Studenten der Universität Maryland. Das Ziel: die englische Stadt Norfolk.

Doch schon kurz nach dem Start fällt einer der beiden Motoren aus. Der Pilot will deshalb mit einer Schleife über München zurück zum Flughafen fliegen. Die Feuerwehr macht sich dort schon für die Notlandung bereit.

Kirchturm im dichten Nebel übersehen

Da es an diesem Tag in München sehr neblig ist, übersieht der Pilot die 97 Meter hohen Kirchtürme der St. Paulskirche an der Theresienwiese. Das Flugzeug streift eine der Turmspitzen, ein großes Stück der linken Tragfläche bricht ab.

Nur wenige Sekunden später stürzt das Flugzeug auf die belebte Kreuzung an der Bayer- und Martin-Greif-Straße. Der linke Motor wird dabei gegen einen Waggon der Tramlinie 10 geschleudert, der ausgelaufene Treibstoff des Flugzeugs fängt sofort an den abgerissenen Oberleitungen Feuer. Schlagartig steht die Trambahn in Flammen.