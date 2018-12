Faktenfuchs: Acht Mythen über Plastik im Check

5. Deutscher Plastikabfall landet in China

Das war zumindest lange so. China kaufte auch in Deutschland Kunststoff ein. Der finanzielle Anreiz war groß, heißt es vom Bundesverband Sekundärstoffe und Entsorgung (BVSE). Doch die Volksrepublik verschärfte vor mehr als zehn Jahren die Regeln für den Import des Plastikabfall schrittweise und seit Januar 2018 gilt praktisch ein Importstopp.

Dem BVSE zufolge gingen im Jahr 2016 rund eine Million Tonnen Plastikmüll aus Deutschland nach China, auf direktem Weg oder über andere Länder, wie etwa die Niederlande. Die Außenhandelsstatistik des Statistischen Bundesamts weist deutlich geringere Mengen auf, da sie nur die direkten Exporte rechnet. Sie zeigt jedoch die Entwicklung: einen zunächst schleichenden, dann einen recht abrupten Einbruch der direkten Exportmenge von Deutschland in die Volksrepublik.

Von rund 570.000 Tonnen im Jahr 2015 über etwa 560.000 Tonnen 2016 sank die Menge nach China exportierten Kunststoffabfalls im vergangenen Jahr auf knapp 350.000 Tonnen. In diesem Jahr fuhren deutsche Unternehmen von Januar bis September nur rund 12.000 Tonnen nach China aus. Im Vorjahreszeitraum war es 27,5 Mal so viel.

Das heißt im Umkehrschluss: Der Kunststoffabfall bleibt jetzt großenteils in Deutschland. Zwar suchen die Firmen andere Märkte, wie etwa Indien, aber dorthin kann laut BVSE weit nicht so viel exportiert werden wie zuvor nach China.

Deshalb wird jetzt mehr Plastikabfall verbrannt, aber auch mehr recycelt. "Das faktische Importverbot Chinas macht die Kunststoffentsorgung in Deutschland einerseits teurer. Andererseits ist es ein Konjunkturprogramm für das Kunststoffrecycling", erklärte ein BVSE-Sprecher gegenüber BR24.

Doch zu optimistisch ist etwa Henning Friege nicht. Der Umweltwissenschaftler gehört zum deutschen Nachhaltigkeitsrat und warnt vor Ausweichmanövern - "etwa in Richtung von Ländern wie Rumänien, Griechenland, Malta oder Bulgarien, wo es derzeit noch üblich ist, Abfälle - auch Plastik-Sortierreste - einfach zu deponieren. Das gibt es in Deutschland seit zehn Jahren nicht mehr".

6. Mülltrennung bringt nichts – es wird eh alles zusammengekippt

Das ist falsch. Was wir zuhause oder in den Glascontainern sortieren, wird auch getrennt weiterverarbeitet. "Dass alles zusammengekippt wird, ist ein Mythos", sagte Nachhaltigkeitsexperte Henning Friege im Gespräch mit BR24.

Aber: Was zu verdreckt ist oder zum Beispiel nicht in den gelben Sack gehört, erkennen die Sortieranlagen nicht. Das wandert dann in den Restmüll und wird verbrannt und nicht recycelt. In Großstädten finden sich in der Gelben Tonne bis zu 50 Prozent "Fehlwürfe", schrieb Friege in einem Bericht des Nachhaltigkeitsrats für die Bundesregierung.

Darin zweifelte Friege auch die offiziellen Recyclingquoten an, die für Deutschland zu finden sind. Laut der Europäischen Umweltagentur EEA werden zwei Drittel des Haushaltsmülls in Deutschland recycelt. Allerdings gibt es Frieges Bericht zufolge keine verbindliche Regel dafür, wie EU-Staaten diese Quote errechnen. Die Bundesregierung rechnet so: Was in eine Recyclinganlage hineingeht, gilt als recycelt. Unabhängig davon, was tatsächlich wiederverwertet wird.

7. Glas ist besser als Plastik

So einfach lässt sich das nicht sagen. Es gibt viele Faktoren, die wichtig sind für die Ökobilanz einer Getränkeverpackung. Eine eindeutige Antwort gibt es dem Institut für Energie- und Umweltforschung (IFEU) zufolge nicht. Studien müssen verschiedene Faktoren berücksichtigen:

Wie viel Rohstoff und Energie braucht es für die Herstellung der Glas- oder Plastikflasche? (Glas-Schmelzen fressen viel Energie, die Flaschen sind schwer - dafür aber häufig befüllbar.)

Wie weit werden die Flaschen transportiert?

Werden die Plastik-Einwegflaschen recycelt? (Auch das kostet Energie.)

Unter bestimmten Bedingungen ist eine PET-Einwegflasche von ihrer Ökobilanz her so gut wie eine Glas-Mehrwegflasche, heißt es in einer Handreichung des IFEU. Nicht besser, aber auch nicht schlechter. Und eben nur unter gewissen Bedingungen.

Wichtig dafür ist:

Plastik-Mehrwegflaschen sind die ökologisch günstigste Option, sofern sie nicht allzu weit transportiert werden, um zum Kunden zu gelangen und wieder zurück zum Spülen und Wiederbefüllen. Besonders individuell designte Flaschen müssen immer wieder zur Ursprungsfirma zurück; sogenannte Pool-Flaschen, die sich mehrere Abfüller an verschiedenen Standorten teilen können, müssen nicht so weit transportiert werden.

Vergleicht man 0,5-Liter-Verpackungen (Dosen, Glas-Mehrweg, PET-Einweg) und kauft der Kunde sie regional, so gewinnt die Glas-Mehrwegflasche. Je weiter der Transportweg, desto schlechter schneidet dann Glas ab - die Ökobilanz wird dann ähnlich wie die von Plastik-Einweg oder Dose.

Eine 1,5-Liter-Plastik-Einwegflasche hingegen kann, muss aber nicht, genauso gut abschneiden wie eine 0,7-Liter-Glas-Mehrwegflasche, wenn sie leicht ist, einen relativ hohen Anteil an recyceltem PET enthält und nicht zu weit transportiert wird.

8. Biomüll im Restmüll ist nicht schlimm

Wer Biomüll nicht getrennt vom Restmüll verwertet, verletzt seine Staatsbürgerpflicht. Die Bestimmungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) schreiben im Paragraf 11, Absatz 1, seit 1. Januar 2015 vor, Bioabfall wo immer möglich in die braune Tonne zu geben. Ziel ist, Kompost und Gärrest als Dünger oder als Ersatz für Torf in der Landwirtschaft oder im Gartenbau herzustellen. So kommen Nährstoffe und Humus, die in organischen Abfällen enthalten sind, in den natürlichen Kreislauf zurück. Aus Bioabfällen wird aber auch Energie erzeugt, zum Beispiel in Form von Biogas. Zugleich reduziert jeder, der Bioabfall gesondert sammelt, die Menge des Restmülls, der entsorgt werden muss.