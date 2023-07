Artikel mit Audio-Inhalten

Experten der Uni Passau programmieren "virtuelle Kinderklinik"

Eine neue Online-Plattform soll künftig dabei helfen, kranke Kinder in Bayern möglichst schnell in die geeigneten Fachkliniken zu überweisen. Programmiert wird das sogenannte virtuelle Kinderkrankenhaus von Fachleuten an der Universität Passau.