Waldsassen sucht einen Kinderarzt per Online-Werbespot

Ärztemangel ist ein Problem in Bayern. Das trifft mittlerweile auch die Kleinsten. Auch wenn die Versorgung mit Kinderärzten rein rechnerisch als ausreichend gilt, fehlen die Mediziner gerade auf den Land. Die Stadt Waldsassen sucht jetzt mit einem Werbespot nach einem Kinderarzt:

Waldsassen: Dreiviertel-Stunde bis zum nächsten Kinderarzt

Ein großer dunkelblauer Wäschekorb und drin sind jede Menge Mädchenkleider, T-Shirts, kurze Hosen und allerlei Sommersachen. Während Susanne Feistenauer erzählt, legt sie die Wäsche der ihrer drei Kinder zusammen. Sie sind 7, 10 und 12 Jahre alt und im Moment in der Schule. Solange bei den Feistenauers alle gesund sind, ist alles in Ordnung. Wenn nicht, dann wird es schwierig: denn in Waldsassen gibt es seit zwei Jahren keinen Kinderarzt mehr:

"Zu unserem Kinderarzt sind wir eine Dreiviertel-Stunde unterwegs – mit Schule und beruflicher Situation ist es sehr zeitintensiv und herausfordernd.“ Susanne Feistenauer aus Waldsassen

Selbst bei kleineren Wehwehchen muss sie hinfahren – denn zur Betreuung eines kranken Kindes braucht es ein Attest für den Arbeitgeber. Das gibt es nur beim Kinderarzt: "Ich fahre dann hin und hole diesen Zettel und bin dann 1,5 - 2h unterwegs und müsste mich um ein krankes Kind kümmern", erzählt sie weiter.

Zusätzlich verstopft diese Bürokratie die Wartezimmer der Praxen, die alle schon am Limit arbeiten.

Aufnahmestopp bei Kinderärzten der Region

Bei den Ärzten in der näheren Umgebung herrscht immer wieder Aufnahmestopp. Auf einem Spielplatz im Wohngebiet Maierzelch in Waldsassen erzählt Lisa Schicker, dass sie vor knapp einem Jahr Mama geworden ist, Sohn Levi setzt sie währenddessen in die Baby-Schaukel - bei ihr ging die Suche schon mit der Geburt los: "Nach meiner ambulanten Geburt haben wir einen Arzt gesucht, der die U1-Untersuchung bei meinem Neugeborenen macht, mein Mann hat telefoniert und telefoniert und ist schon ganz verrückt geworden, weil wir dachten, wir finden niemanden."