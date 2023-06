Artikel mit Audio-Inhalten

Telefonische Krankschreibung wird unbefristet eingeführt

Während der Corona-Pandemie war sie erprobt worden - nun soll sie unbefristet gelten: die Krankschreibung per Telefon. Unter gewissen Bedingungen können Patienten und Patientinnen also bald wieder in der Praxis anrufen, um ein Attest zu erhalten.