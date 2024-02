Eisschwimmen im Winter: Das sollte beachtet werden

Empfehlung: Eine Minute pro Gradtemperatur im Wasser

Sind die Eisschwimmer dann erstmal im Wasser ist es zunächst eine Art Schocksituation für den Körper. Maximilian Winhard empfiehlt eine Minute pro Gradtemperatur im Wasser zu bleiben. "Fünf grad Celsius heißt maximal fünf Minuten drinnen bleiben", so der Oberarzt. Während der Körper im Wasser ist, wird versucht das Blut in das Körperzentrum zu leiten, damit nicht so viel Wärme an das Wasser abgegeben wird. Deswegen steigt der Blutdruck zunächst auch an, so Maximilian Winhard.

Die Eisschwimmer in Kirchdorf am Inn machen sich das zu Nutze und wärmen deshalb ihre Hände bei einem Zwischenstopp im Nacken- und Bauchbereich, denn dort ist es am Körper dann am wärmsten.

Körper wird nach dem Eisschwimmen zunächst rot

Wenn es am Ende wieder aus dem Wasser geht, will der Körper laut Maximilian Winhard die Körperperipherie wieder erwärmen. Das heißt: Die Blutgefäße werden weit und deshalb wird der Körper zunächst rot.

"Das ist auch genau das, wieso man dem einen gesundheitlichen Nutzen beimisst, weil dadurch die Blutgefäße, die sind ja wie Gartenschläuche, die auf und zu machen können. Und diese Motilität der Blutgefäße wird dadurch ganz gut trainiert", so Maximilian Winhard.

Reaktionen: "Adrenalin pur" und es "macht süchtig"

Nach dem Eisschwimmen fühlen sich die Teilnehmenden energiegeladen. Es sei "Adrenalin pur", mache süchtig und man fühle sich "gepusht und erfrischt". Der Grund: Es entleeren sich alle Synapsen im Hirn. Es werden Botenstoffe, Hormone ausgeschüttet. Adrenalin, Endorphine die auch als Glückshormone bekannt sind. "Man misst dem ganzen auch einen Effekt bei, der Ähnlich auch bei Drogen zum Beispiel auftreten kann", sagt Winhard.

Bei Drogen fallen die Glückshormone jedoch relativ schnell nach dem Konsum ab. Das sei beim Eisschwimmen nicht der Fall, so Winhard. "Da ist es so, dass die Blutspiegel von diesen Glückshormonen den ganzen Tag anhalten. Also die Leute sind nicht nur glücklich, wenn sie aus dem Wasser kommen, sondern auch wenn sie dann am Abend wieder ins Bett gehen."

Kurs geht bis Anfang März

Den Eisschwimmern in Kirchdorf am Inn geht es bei dem wöchentlichen Treffen auch um die Gemeinschaft und das gemeinsame Aufwärmen bei einer Tasse Tee nach dem Schwimmen.

Der Kurs von Herbert Trautmannsberger geht noch bis Anfang März. Die Hoffnung der Eisschwimmer: Dass der Waldsee in Kirchdorf am Inn nochmal so richtig zufriert.