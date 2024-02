Aiwanger wehrt sich: "Lass' mich nicht überall hinschicken"

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat in den vergangenen Wochen an zahlreichen Demonstrationen teilgenommen – nicht jedoch an den Protesten gegen Rechtsextremismus.

"Die Demos gegen Rechts sind vielfach von Linksextremisten unterwandert", hatte er am 19. Januar auf der Plattform X geschrieben – und dafür viel Kritik bekommen. Auch jetzt, zwei Wochen später, steht Aiwanger beim "Sonntags-Stammtisch" des BR Fernsehen zu dieser Aussage.

"Wenn es gegen Extremismus aller Art ist und Linksextreme nicht das Wort führen, dann bin ich dabei", sagte er. Zwar seien bei der Großdemonstration gegen Rechtsextremismus in München am 21. Januar mehrheitlich "anständige Leute" gewesen, Aiwanger kritisierte allerdings die Veranstaltungsleiterin der Demonstration in München, die sich in der Vergangenheit auch schon bei "Extinction Rebellion" engagiert hatte. Auch hätte eine Band andere Politiker als jene von der AfD als "Nazis" beschimpft.

Demos gegen Rechtsextremismus: Aiwanger muss sich Kritik stellen

Die anderen Teilnehmer des "Sonntags-Stammtisch" sahen das anders. Politikwissenschaftlerin Ursula Münch entgegnete, dass bei vielen Demonstrationen, die sie besuchte, "kein einziger Linksextremist" gewesen sei.

Auch Entertainer Hannes Ringlstetter, der ebenfalls Gast am Stammtisch war, verteidigte die Proteste und meinte: "Wenn es um Protest geht, werden immer alle dabei sein." Er unterstellte Aiwanger vielmehr einen "Umkehrschluss": Es habe Unterstellungen gegeben, wonach die Bauernproteste rechtsextremistisch unterwandert gewesen seien. Da "wird der Aiwanger dann grantig" und sage, dass dann die Demos gegen Rechts linksextremistisch unterwandert seien. Damit verhalte Aiwanger sich "wie ein trotziges Kind".

Politikwissenschaftlerin rät Aiwanger: Mehr Büro, weniger Straße

Letztere, nämlich die Bauernproteste, hatte Aiwanger in den letzten Wochen hingegen häufig besucht und genutzt, um die Bundesregierung zu kritisieren. Dort habe er, so Aiwanger, das ausgesprochen, was viele Teilnehmer dachten: "Wenn das Volk fühlt, dass derjenige Entscheider nicht für sie spricht, dann entsteht Unmut", sagte Aiwanger. Dies sei der Grund, weshalb "der Mittelstand" auf die Straße ginge. Man müsse ihre Stimme ernst nehmen, so Aiwanger weiter: "Der Mittelstand geht auf die Straßen und hat Angst."

Politikwissenschaftlerin Münch jedoch äußerte, sie habe eher das Gefühl, dass Aiwanger lediglich die Demonstrationen besuche, um dieses Gefühl des Unmuts zu schüren. Aiwanger sollte stattdessen "lieber Politik für diese Leute machen" - und zwar mehr im Büro und weniger auf Kundgebungen. Dazu bemerkte Aiwanger: "Ich bin nicht Außendienstmitarbeiter der Grünen, der raus geht und die Bauern beschwichtigt."

Bürgerentscheid um Windkraft in Mehring: Hat der Minister zu wenig getan?