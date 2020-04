Wie Mundschutzmasken die Kommunikation verändern

Normalerweise sind wir es gewohnt, dass wir Menschen schnell dank ihres Gesichtsausdruckes verstehen und - zumindest ein bisschen - einschätzen können. Verdeckt eine Maske das Gesicht, fällt eins unserer wichtigsten Kommunikationsmittel weg.

Nonverbale Kommunikation schlägt verbale Kommunikation

Ein Großteil unserer Kommunikation läuft unbewusst und nicht-sprachlich, also nonverbal, ab. Mit Gestik, Mimik, Körperbewegung und -haltung sowie Stimmeinsatz übermitteln wir weitaus mehr Informationen an andere Menschen als mit Sprache: Nach Schätzungen kommunizieren Menschen zu rund 65 bis 90 Prozent nonverbal.

Das Allensbach-Institut gibt in einer Studie 2016 genauere Werte an: So machen Gestik und Mimik 55 Prozent der Kommunikation aus, 26 Prozent entfallen auf die Stimme, nonverbal eingesetzt, und nur 19 Prozent auf den fachlichen Inhalt, den wir beim Sprechen äußern. Zudem können zwei Menschen in einem Raum "nicht nicht kommunizieren", wie der berühmte Kommunikationswissenschaftler, Philosoph und Autor Paul Watzlawick sagt.

Kommunikation beim Maskentragen anpassen

Was heißt das jetzt für unser öffentliches Leben mit Schutzmaske? Da nur noch ein Bruchteil unseres wichtigsten Kommunikationsmittels, des Gesichts, sichtbar ist, sollten wir darauf gefasst sein, dass wir schlechter verstanden werden, nicht nur akustisch. Wir sollten darauf gefasst sein, dass es schneller und öfter zu Missverständnissen mit anderen Menschen kommen kann und wir anders auf andere Menschen wirken, als wir es gewohnt sind.

Blickkontakt ist kulturabhängig

Und wir sollten uns beim Kontakt mit ausländischen Mitbürgern bewusst sein, dass die Art und Dauer des Blickkontakts kulturabhängig sind. In verschiedenen asiatischen Länder ist es zum Beispiel nicht üblich, sich länger in die Augen zu sehen. Da hilft nur, tolerant sein und bei kritischen Blicken zum Beispiel die Hände beim Reden zu Hilfe nehmen und mit Gesten untermalen, was man sagen wollte.

"Ein wichtiger Punkt ist, sich nicht auf visuelle Signale zu verlassen. Zusammengezogene Augenbrauen können bedeuten, dass ein Mensch verärgert ist oder verwirrt, möglicherweise seine Brille vergessen hat oder einfach nur zwinkert. Wir müssen uns Zeit nehmen und die Menschen um Klarstellung bitten. Das verlangsamt die Kommunikation ein wenig, aber das kann ja auch eine gute Sache sein." Mary Inman, Professorin für Psychologie, Hope College im US-amerikanischen Michigan

"Wie Hunde ohne Schwänze"

Immerhin sitzen wir alle im gleichen Boot, was auch zu Situationskomik und lustigen neuen Erfahrungen führen kann. Und die Vorstellung, dass wir "jetzt sozusagen wie Hunde ohne Schwänze sind" wie der Linguist und Soziologe Dan Everett vom Bentley College in Massachusetts sagt, ist ja auch ganz amüsant und macht kreativ im Alltag.