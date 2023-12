Das CO2-Budget 2023: Regionale Entwicklungen wecken Hoffnung

Der Kampf gegen den Klimawandel geht weiter

Kein Grund aufzugeben, findet Pongratz, im Gegenteil: "Jedes Zehntelgrad zählt!" Man dürfe nicht aufgeben, auch wenn das 1,5 Grad-Ziel nicht erreicht werde. Es gehe darum, irreversible Entwicklungen zu vermeiden. Denn durch den Klimawandel werden auch Prozesse in Gang gesetzt, die nicht mehr aufzuhalten sind.

Erste Erfolge durch Kohlenstoffsenken

Der Bericht zum Global Carbon Budget 2023 bietet aber auch Anlass zur Hoffnung. "Auch wenn es keine gute Nachricht ist, dass die Emissionen auf einem sehr hohen Niveau stagnieren, gibt es mir durchaus Hoffnung, dass sie nicht mehr steigen", meint Hauck. Zumindest flache der Trend langsam ab, bestätigt auch Pongratz.

Ein wichtiger Faktor für dieses Abflachen der Emissionskurve sind Kohlenstoffsenken. Gemeint sind damit Prozesse, bei denen CO2 aus der Atmosphäre wieder entnommen wird. Ein Baum etwa nimmt Kohlendioxid aus der Luft auf und speichert es während seines Wachstums als Kohlenstoff in seinem Holz und den Blättern.

Die Hälfte des CO2-Ausstoßes wird von Land und Meer geschluckt

Es sind vor allem maritime und Landsenken, die zu einer Trendwende führen könnten. Die Ozeane nehmen sehr große Mengen an CO2 auf, an Land sind es vor allem die Wälder, aber auch Karbonisierung im Gestein oder Humusbildung. Ozeane und Landsenken schlucken etwa die Hälfte der Treibhausgasemissionen. Doch das ist noch längst nicht genug.

Immer noch sei die Abholzung so groß, dass nachwachsende Wälder und Aufforstung das nicht kompensieren könnten, sagt Clemens Schwingshackl, der zusammen mit Pongratz die Emissionen durch Landnutzung für den Bericht untersuchte, in einer Pressemitteilung der LMU.

Einfluss von El Niño macht sich negativ bemerkbar

Das Wetterphänomen El Niño, das Mitte dieses Jahres begonnen hat, schwächt den Effekt allerdings. Die Landsenke sei um etwa zwanzig Prozent geringer ausgefallen. Das liegt vor allem an der Zunahme von Dürren und Feuern, denen die Wälder Südostasiens und am Amazonas zum Opfer fallen, so Pongratz. Verbrennt oder verrottet ein Baum, gibt er alles CO2, das er im Lauf seines Lebens gespeichert hat, wieder an die Atmosphäre ab.

Auf die Ozeane als maritime CO2-Senke hat zwar El Niño keinen negativen Effekt, aber die Klimaerwärmung: Wärmeres Wasser nimmt weniger Kohlendioxid auf.

2024 werden die maritimen und Landsenken eher weniger CO2 aufnehmen, fürchten die Forschenden laut der Pressemitteilung der LMU.

Künstliche CO2-Entnahme spielt noch kaum eine Rolle

Die künstlichen Kohlendioxid-Entnahmeverfahren, die von Politikern gerne ins Spiel gebracht werden, sind dagegen noch kein ernstzunehmender Player in der CO2-Bilanz. Derzeit gleichen sie nur 0,000025 Prozent des ausgestoßenen CO2 aus, so die Mitteilung der LMU. Anders gesagt: Wollte man alle CO2-Emissionen so wieder einfangen, müssten die verschiedenen Entnahme-Verfahren 4 Millionen Mal mehr CO2 aus der Atmosphäre entnehmen, als sie es bislang tun.

Hauck versteht das große politische Interesse an den CCR-Verfahren, doch es müsse oberstes Ziel bleiben, den Ausstoß zu senken, die CO2-Emissionen zu verringern. Auch weil die CCR-Verfahren richtig teuer sind, bekräftigt Minx. Insbesondere dann, wenn sie nachhaltig betrieben werden sollen.

Innovationsdynamiken der Zukunft

Minx setzt aber auch Hoffnung in die Verfahren. Sie müssten unbedingt skaliert werden, also in größerem Maßstab angewandt werden.

Ähnlich wie bei den erneuerbaren Energien, die auch jetzt erst einen wirklich spürbaren Anteil an der Stromerzeugung übernehmen, würde man bei den CO2-Entnahmeverfahren bald von mehr Innovationen profitieren: "Wenn wir uns trauen, wenn wir uns einigen können, als Weltgemeinschaft zumindest im großen Teil gemeinsam voranzuschreiten, dann werden wir Innovationsdynamiken sehen, die es uns leichter machen, den Wandel auch hinzubekommen", ist sich Minx sicher.

Trotz hoher CO2-Werte Grund zur Hoffnung

Pongratz ist der Ansicht, dass man am aktuellen Bericht auch einen Fortschritt ablesen kann: "Es sind mehr Länder, deren Emissionen runtergehen, obwohl das Wirtschaftswachstum erhalten bleibt. Und das zeigt auch, dass es Klimaschutzmaßnahmen gibt, die greifen und auch überhaupt nicht nachteilig für die Wirtschaft sind. Wir brauchen nur eben eine deutliche Hochskalierung von diesen Maßnahmen und auch in andere Länder hinein.

Bericht auf dem Weltklimagipfel veröffentlicht

Der aktuelle Bericht Global Carbon Budget 2023 wurde im Rahmen der 28. Weltklimakonferenz COP28 veröffentlicht. Der Bericht sei ein deutlicher Appell an die Politik, so Minx: "Die starke Botschaft des Berichts ist: Wir haben das fossile Zeitalter noch nicht hinter uns gelassen." Man habe mit dem Ausstieg noch nicht wirklich begonnen. Auch wenn die Wende schon in einigen Regionen stattfinde: Noch viel mehr Länder müssten mitziehen. Die Trendwende dahin müsse der aktuelle Klimagipfel einleiten.