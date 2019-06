Antibiotika – keine Allheilmittel Wann wirkt ein Antibiotikum, wann nicht?

Größe: Bakterien sind viel größer als Viren.

Aufbau: Bakterien bestehen aus Zytoplasma, Ribosomen, einem Erbgut-Faden und einer Zellwand. Viren bestehen dagegen nur aus ihrem Erbgut, das im sogenannten Capsid, einer Hülle aus Proteinen, eingeschlossen ist. Bakterien gehören zu den Lebewesen, weil sie einen Stoffwechsel haben. Viren haben keinen Stoffwechsel, sind deshalb auch keine Lebewesen.

Vermehrung: Bakterien vermehren sich in der Regel durch Zellteilung. Viren können sich nicht eigenständig vermehren, sie brauchen einen Wirt, also eine fremde Zelle. Dort wird die Erbinformation des Virus eingeschleust. Die fremde Zelle wird so programmiert, dass sie viele neue Viren produziert.

Wie sie krank machen: Bakterien machen durch ihre Stoffwechselprodukte krank – sie sind zum Teil für den Menschen giftig. Viren können beim Vermehrungsprozess menschliche Zellen zerstören oder die vom Virus befallene Zelle kann auch vom Abwehrsystem unseres Körpers buchstäblich hinauskatapultiert werden.

Behandlung: Antibiotika helfen nur bei Bakterien. Virostatika helfen bei Viren. Impfstoffe gibt es gegen Bakterien und Viren. So kann man sich zum Beispiel gegen Hepatitis-Viren impfen lassen oder gegen Meningokokken – Bakterien, die eine Hirnhautentzündung auslösen.