Bildungsbarometer: Bayern am zufriedensten mit Schulen

Bildungsbarometer erstmalig mit regionsspezifischen Daten

Die repräsentative Meinungsumfrage basiert auf den Antworten von rund 5.500 Menschen im Alter von 18 bis 69 Jahren. Sie hat zum Ziel, ein umfassendes Bild der Meinungen der Bevölkerung Deutschlands zu unterschiedlichen Aspekten der Bildungspolitik zu zeichnen. Seit zehn Jahren ermittelt das Institut jährlich sein Bildungsbarometer. Nun ermöglicht es aber zum ersten Mal eine Unterscheidung nach sieben deutschen Regionen.

Die größten Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg wurden dabei separat ausgewertet. Die kleineren Bundesländer sind in vier Regionen zusammengefasst gruppiert: Nord-West, Nord-Ost, Mitte-West und Mitte-Ost. In jeder der genannten Regionen nahmen über 500 Personen an der Befragung teil.

Trotz Platz eins für Bayern: Lehrermangel großes Problem

Der Blick in die Regionen zeigt nun, dass der Lehrermangel unterschiedlich stark als ernstes Problem wahrgenommen wird: Mit einem Spektrum von 74 Prozent in Bayern und 82 Prozent in Mitte-Ost liegen die Werte aber alle ziemlich hoch. Die Lernrückstände durch die Corona-Pandemie werden ebenfalls unterschiedlich ernst bewertet. 58 Prozent in Bayern und Nord-West sowie 66 Prozent in Mitte-West sehen darin mindestens ein ernsthaftes Problem. In Nordrhein-Westfalen betrachten 66 Prozent der Befragten den Zustand der Schulgebäude als kritisch, verglichen mit 47 Prozent in Bayern.