Analyse: Deutschland wird seine Klimaschutzziele nicht erreichen

Der Ausstoß von Treibhausgasen soll signifikant verringert werden, um den Klimawandel zu stoppen oder zumindest zu bremsen. Dafür hat Deutschland Klimaschutzziele bis 2030 vereinbart und ein Klimaschutzgesetz erlassen, das das Erreichen der Ziele sicherstellen soll. Teil des gesamten Klimaprogramms 2030 ist auch, zu überprüfen, ob das gelingen kann. Das hat das Umweltbundesamt (UBA) jetzt zusammen mit dem Bundesumweltministerium getan. Die Analyse wurde gerade veröffentlicht und zeigt, dass die Ziele so leider noch nicht erreicht werden.

Das Klimaschutzziel Deutschlands

Im Jahr 2050 klimaneutral sein, das ist das große Ziel: Dann sollen nicht mehr CO2-Emissionen oder ihre Äquivalente (CO2e) in Form von Methan oder anderen Treibhausgasen ausgestoßen werden, als von Natur oder Technik wieder absorbiert werden können. Ein Schritt auf dem Weg dorthin sind Deutschlands Klimaschutzziele für 2030, die eine Verminderung des Kohlendioxidausstoßes um 56 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 vorsehen.

Die Hälfte des Weges liegt schon hinter uns

Im Klartext heißt das: Der jährliche Ausstoß von CO2e (Kohlendioxidäquivalenten), der 1990 in Deutschland noch bei 1.252 Millionen Tonnen CO2e lag, muss bis 2030 auf 543 Millionen Tonnen CO2e sinken - um insgesamt fast 710 Millionen Tonnen. Ein gutes Stück davon ist bereits geschafft: 2018 lag die jährliche Kohlendioxid-Emission Deutschlands bereits um 393 Millionen Tonnen unter dem Wert von 1990. Nicht zuletzt eine Folge der Wiedervereinigung und der Stilllegung veralteter Industrie.

Die zweite Hälfte des Weges mit Hilfe des Klimaschutzgesetzes

Bleiben weitere 315 Millionen Tonnen CO2e pro Jahr, die wir 2030 weniger ausstoßen wollen. Und dieser Teil des Weges wird offenbar mühsamer als der erste. Der antreibende Motor soll das Klimaschutzgesetz sein, das im Oktober 2019 vom Bundestag verabschiedet wurde. Es schreibt jedem Sektor, wie Landwirtschaft, Energiewirtschaft, Industrie, Verkehr und weitere, die Landmarken vor, wie viele Millionen Tonnen CO2e sie bis zu welchem Jahr reduziert haben sollen. Werden diese Marken verfehlt, sollen Sofortprogramme zum Einsatz kommen, als Kurskorrektur.

Eine ganze Bandbreite von Einzelmaßnahmen soll laut Klimaschutzgesetz dafür sorgen, dass jeder Sektor die Klimaschutzziele erreicht, beispielsweise Effizienzmaßnahmen in der Industrie, Steigerung der nachhaltigen Energiegewinnung, Senkung der Stickstoffüberschüsse in der Landwirtschaft, Schutz von Moorböden, CO2-Bepreisung oder auch der schrittweise Ausstieg aus der Kohleenergie, der zwar noch nicht Teil des Klimaschutzgesetzes war, aber in der Analyse des UBA berücksichtigt wurde.

Die Analyse des Umweltbundesamtes

Nicht berücksichtigt wurde bei der Analyse jedoch der Einfluss der Corona-Pandemie und des damit einhergehenden Konjunkturprogramms, das sich zumindest teilweise auch an klimapolitschen Zielen orientierte. Die Berechnungen, die das Öko-Institut, Fraunhofer ISI und IREES für das Umweltbundesamt durchgeführt haben, sollen zeigen, ob die Maßnahmen des Klimaschutzgesetzes überhaupt reichen können, um das Klimaschutzziel 2030 zu erreichen. Dabei vermerken die Autoren aber, dass ihre Berechnung mit großen Unsicherheiten verbunden sind, wie immer in Fällen solcher Projektionen.

Das Fazit: nur fast

Laut der Analyse des UBA wird Deutschland seine Ziele jedoch verfehlen, wenn nicht nachgeschärft wird: Bis 2030 könnten nur 51 Prozent der Kohlendioxid-Emissionen im Vergleich zu denen von 1990 eingespart werden. Demnach werden 2030 immer noch jährlich mehr als 70 Millionen Tonnen CO2e zuviel ausgestoßen, die Emissionen wären damit um 13 Prozent höher als erwünscht. Anders gesagt, wird von der Menge an Emissionen, die im Vergleich zu 2018 noch eingespart werden müsste (315 Millionen Tonnen CO2e), fast ein Viertel doch noch emittiert.