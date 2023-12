Adieu, Gipskarton? Moor-Bauplatten für Klimawende auf dem Bau

Bauen kann zu einer Klimaschutzmaßnahme werden. Denn beim Anbau von Baumaterial auf wiedervernässten Mooren werden riesige Mengen Kohlenstoff gespeichert. So viel, dass die Moorbaustoffe unter Umständen den "Klima-Rucksack" von Beton ausgleichen und dazu führen können, dass auch ein Gebäude mit Beton CO2-neutral sein kann.

Vorneweg: Landwirtschaft auf nassen Mooren nennt man Paludi-Kultur. Paludi-Kultur kann die Weidehaltung von Wasserbüffeln sein oder der Grünfutteranbau für trockenstehende Kühe. Und zum Beispiel auch der Anbau von Sumpfgräsern wie Rohrglanzgras, Großseggen und Rohrkolben (Typha).

Baustoffherstellung direkt in der Region

Marcel Burgstaller, der Chef von I-Straw, einer Firma in Kirchanschöring, die bisher einen Dämmstoff aus Stroh vertreibt, will auch Paludi-Baustoffe auf den Weg bringen. Er verkauft Nutzungslizenzen für Produktionsanlagen, die Bauplatten aus Stroh oder eben auch Sumpfgräsern herstellen.

Die Lizenz soll für 10 Jahre um die 200.000 Euro kosten. Die Produktionsanlage könne man ganz simpel in einer ungenutzten Lagerhalle unterbringen. "Wenn sie heute also eine Lizenz bei mir kaufen würden: In einem halben Jahr hätten sie eine Produktion dastehen und könnten starten zu produzieren."

Tiny House und Wellness-Anbau mit Material aus Moorpflanzen

Die Firma "Moor and more" in Greifswald hat Möbelplatten aus Feuchtwiesengräsern entwickelt, die ebenfalls ganz ohne Bindemittel auskommen – und damit einen Tiny-House-Prototyp eingerichtet. "Typha Technik" aus Schönau im Landkreis Rottal-Inn hat bereits vor zwanzig Jahren zusammen mit dem Fraunhofer-Institut für Bauphysik in Holzkirchen Bauplatten aus Rohrkolben konzipiert, die eine aussteifende Funktion haben. Sie wurden bei der Sanierung eines denkmalgeschützten Fachwerkhauses in Nürnberg verbaut und bei der Erweiterung einer Wellnessanlage in Radolfzell.

Typha-Platten kann man auch als sogenannte Aufdachdämmung nutzen, also als Dämmung, die auf den Sparren angebracht wird. Man könnte aus den Sumpfgräsern auch Dämmschaumplatten für die Fassade machen.

CO2 speichern mit Bauplatten? Wie das funktioniert

Trockengelegte, also entwässerte Moore setzen mehr Kohlendioxid frei als jahrelang gedacht. Und nasse Moore speichern deutlich mehr Kohlendioxid als bisher vermutet. Wird die Entwässerung von trockengelegten Mooren gestoppt, stoppt man auch sofort die CO2-Freisetzung aus den Moorböden, die auf entwässerten Flächen bei 30 bis 40 Tonnen Kohlendioxid pro Hektar und Jahr beträgt. Und wenn man auf den nassen Moorflächen Sumpfgräser anbaut, dann lassen sich bis zu 50 Tonnen CO2 pro Hektar und Jahr speichern. Gleichzeitig wächst der Torfkörper sogar wieder – wenn auch minimal.

"Allergrößte Klimaschutzleistung" in der Landnutzung

Die Paludikultur von Sumpfpflanzen ist die "Anbaumöglichkeit, die die allergrößte Klimaschutzleistung bietet, die wir bisher kennen", sagt Matthias Drösler. Er ist Professor für Vegetationsökologie an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf und gleichzeitig der Chef des neuen Peatland Science Centre, des Moorforschungszentrums in Weihenstephan.

Zusätzlich zu den 50 Tonnen CO2, die im Boden und in den Wurzeln gespeichert werden können, speichern die Sumpfgräser auch oberirdisch in ihren Blättern und Stängeln Kohlendioxid. Wenn die Sumpfgräser als Baustoff genutzt werden, dann ist das in den abgeernteten Pflanzen gespeicherte CO2 auf Jahrzehnte im Gebäude fixiert.

Grasschaum zum Dämmen und Paludiplatten statt Gipskarton

Paludiplatten könnten in einigen Bereichen die bislang häufig genutzten Gipskartonplatten ersetzen, bei deren Herstellung riesige Mengen CO2 in die Luft gehen. Dämmschaumplatten aus Sumpfgräsern oder Typhadämmungen wären ein Fortschritt gegenüber Produkten auf Erdölbasis – im Hinblick auf die Klimabilanz sowieso. Und die Dämmungen aus Sumpfgrasmaterial bieten weitere Vorteile: Sie verursachen auf der Baustelle keinen Mikroplastikmüll und sind am Ende billiger und umweltschonend zu entsorgen.