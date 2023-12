Dubai zwischen Umweltschutz und Greenwashing

Im Teufelskreis gegen die Zeit

Bereits jetzt werden in den Emiraten fast jährlich neue Höchsttemperaturen von über 50 Grad gemessen. Bis Ende des Jahrhunderts könnte sich die Gegend um 5 Grad erhitzen, sind Forscher und Forscherinnen überzeugt. Dies erhöht die Gefahr von Sandstürmen und macht Extrem-Wetterereignisse, die zu Überflutungen und Erdrutschen führen, wahrscheinlicher. Auch der Anstieg des Meeresspiegels gefährdet die Bevölkerung in der Golfregion, deren große Metropolen nah am Meer gebaut sind.

Wie dieser Teufelskreis zu durchbrechen ist, dafür gibt es in den Emiraten bislang noch kein umfassendes Konzept. Besonders die oft von den Emiraten angeführte Technologie der CO₂-Speicherung (CCS) konnte sich bislang noch nicht im großen Maßstab beweisen. Deshalb fordern Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auch bei dieser Weltklimakonferenz in Dubai, dass es keine Investitionen mehr in den Abbau von fossilen Energieträgern geben darf. Sonst liefen wir Gefahr, den Klimawandel nicht mehr in den Griff zu bekommen. Doch trotz vieler grüner Versprechen, der staatliche Ölkonzern in den Emiraten ADNOC hat eine massive Expansion seiner Förderung von Öl und Gas geplant – etwas, das mit den Zielen der Weltklimakonferenz nur schwer vereinbar scheint.

Im Audio: Bundeskanzler Scholz redet vor Plenum bei COP28