Wirtschaftskrieg: Wie China mit TikTok und Temu die Welt erobert

Chinas neuer Imperialismus

Godehardt erläutert, worin der Unterschied zwischen der Supermacht USA und der etwaigen Supermacht China liegt: "Das, was wir hier sehen, ist etwas anderes als ein neuer Hegemon, China ist kein klassischer Hegemon, so wie wir das erlebt haben nach dem Ende des Ost-West-Konflikts, in dieser Logik funktioniert China in meinen Augen nicht, weshalb ich in meiner eigenen Forschung mittlerweile davon spreche, dass wir es hier vielleicht wirklich mit einer neuen Art von Imperialität zu tun haben, die uns wirklich herausfordert, weil es eben bedeutet, dass wir durch unsere Aktivitäten das Regime in China in keinster Weise beeinflussen können."

Dass die Strategie "Wandel durch Handel" nicht aufgeht, hat Deutschland zuletzt gegenüber Russland erfahren müssen. Die Bundesregierung ist sich der Gefahr bewusst und hat letztes Jahr erstmals eine eigene Strategie für den Umgang mit China beschlossen. Sie betont sowohl den Willen zur Zusammenarbeit als auch die gewachsenen Differenzen mit der kommunistischen Führung in Beijing. Die Bundesregierung will deshalb "De-Risking" betreiben, also die wirtschaftlichen Abhängigkeiten von China verringern.

"Ohne China kommt die Depression"

China war 2023 Deutschlands wichtigster Handelspartner – zum achten Mal in Folge. Die beiden Länder haben im vergangenen Jahr Waren im Wert von 254,4 Milliarden Euro gehandelt. Für Nadine Godehardt bleibt die China-Strategie daher ein reines Lippenbekenntnis: "Wir haben lange über die China-Strategie debattiert, dann kam sie raus – und plötzlich ist Scholz wieder nach China geflogen und man hatte den Eindruck, es hat sich nicht richtig viel verändert, und das ist etwas, das jetzt nicht passieren darf."

Es bedürfe einer weiteren Debatte, um den richtigen Umgang mit China "auf jeder politischen Ebene", sagt Godehardt. Wenn Deutschland zur Erkenntnis gelangt, dass China eine Bedrohung ist, löse das die Bedrohung schließlich nicht einfach auf. Eine Studie des Kiel Institut für Weltwirtschaftsforschung hat simuliert, was es für Deutschland bedeutet, wenn die Handelsbeziehungen zu China eingestellt und alle Produkte stattdessen aus anderen Ländern bezogen würden. Die Studie kam zum Ergebnis, dass das Bruttoinlandsprodukt dann um fünf Prozent einbräche.

Ein "Decoupling" von China hätte laut Jacob Gunter von MERICS weltweite Konsequenzen:

"Eine wirtschaftliche Abkoppelung von China würde eine Weltwirtschaftskrise verursachen und uns über Nacht in eine neue Große Depression werfen." Jacob Gunter, Lead Analyst Economy am Mercator Institute for China Studies

Chinas Wirtschaftspolitik ist eine immense Herausforderung für den Rest der Welt. Die USA haben sich für den harten Weg entschieden und etwa jüngst die Zölle auf Elektroautos, Halbleiter und andere Produkte aus China auf 100 Prozent erhöht.

USA vs China: Droht ein deindustrialisiertes Europa?

"Ich glaube, aktuell bewegt sich Europa zu wenig, um mit den Veränderungen, die wir von China sehen, klarzukommen", sagt Gunter. Der europäischen Öffentlichkeit sei noch zu wenig klar, was ein weiteres "De-Risking" von China bedeute: "Irgendjemand wird die Rechnung dafür zahlen müssen und das werden letzten Endes die Bürger Europas sein; entweder durch Steuern, um das 'De-Risking' zu finanzieren oder durch gestiegene Waren- und Lebenshaltungskosten. Und am Ende werden wir ein Europa haben, das deindustrialisiert ist und eine ausgehöhlte Mittelschicht hat und die ist der Kern deutscher Wettbewerbsfähigkeit und der deutschen Wirtschaft."

Es steht also viel auf dem Spiel. Rolf Langhammer, Forschungsmitarbeiter am Kiel Institut für Weltwirtschaft, setzt einen anderen Akzent. Im BR24-Interview macht er deutlich, dass Europa in den 1990er Jahren Angst hatte, von Japan wirtschaftlich "überrollt" zu werden: "Davon spricht heute keiner mehr." China habe enorme Überkapazitäten bei Gütern, die alle hochsubventioniert seien, speziell E-Autos, "aber wenn die ihnen keiner abkauft, wo soll China dann hin?".

Die USA haben die Märkte zugemacht, die europäischen Märkte seien noch offen. Aber wenn die EU ähnlich handle, "dann ist für China der Weg zur Weltmacht versperrt", sagt Langhammer.